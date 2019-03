Cum te OMOARĂ sucul de portocale? Tot mai mulţi oameni RENUNŢĂ să-l mai bea dimineaţa

Atunci când zici mic dejun american, cerealele, ouăle şi sucul de portocale sunt primele elemente care îţi vin în minte. Însă recent, al treilea "muschetar" a început să fie omis din ce în ce mai des de către americani la supermarket, scrie zf.ro.

Din punct de vedere nutriţional, sucul de portocale se aseamănă foarte mult cu orice suc acidulat din comerţ sau orice băutură cu îndulcitori, potrivit Business Insider.

O băutură care ar fi putut fi considerată la început mai sănătoasă decât celelalte de pe piaţă este denumită acum "o mare înşelăciune".

Un pahar de 350 de ml de suc de portocale are 153 de calorii şi conţine 34 de grame de carbohidraţi, 27 de grame de zahăr şi 2,4 grame de proteine - cam aceleaşi valori nutriţionale ca pentru o pungă de bomboane M&M, nu tocmai cea mai sănătoasă "mâncare".

În ultimii ani, nutriţioniştii şi bloggerii de pretutindeni au început o campanie anti suc de portocale, astfel că, dacă daţi o căutare pe Google cu termenii "orange juice is good for you" (sucul de portocale este bun pentru tine), primele articole care vor apărea vor fi "Why orange juice is slowly kiiling you" (Cum te omoară sucul de portocale încetul cu încetul)” şi "The #1 reason to avoid orange juice" (Motivul numărul 1 pentru care să eviţi sucul de portocale).

Vânzările pentru sucul de portocale au scăzut cu 13% în ultimii patru ani, potrivit unor rapoarte Nielsen.

Sucul de portocale îngheţat s-a vândut cu 39% mai puţin din 2012 încoace, adunând vânzări de 98 mil. de dolari, iar sucul de portocale clasic cu 10% mai puţin, cu vânzări de 3.1 mld. de dolari.

Statul Florida este producătorul cel mai mare de portocale destinate sucului de portocale, dar se pare că a ajuns în al cincilea sezon în care producţia scade cel mai tare din ultimii 100 de ani.

Odată cu aproape 50 de fabrici de suc de portocale, Florida a rămas acum doar cu şapte, potrivit WSJ.

Mulţumită trendului nou apărut pe piaţa sucurilor naturale, denumit "juicing", mai multe alternative ale sucului de portocale, cum ar fi shake-urile şi smoothie-urile fără aditivi şi conservanţi, dar care au şi preţuri mai piperate, sunt acum la îndemâna oricui vrea să fie sigur că bea ceva sănătos.