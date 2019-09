Cum sunt sărbătorite ZILELE AMERICII în Moldova

Mâncare, sport, filme dar şi muzică americană. De asta au avut parte cei care au trecut aseară prin grădina publică "Ştefan cel Mare". Evenimentul, organizat de Ambasada SUA în ţara noastră, a adunat mulţi vizitatori care au avut ocazia să afle lucruri interesante despre cultura americanilor, dar și să vadă cu proprii ochi proiecte sprijinite financiar de poporul american.



Ludmila Ciubida a locuit patru ani pe tărâmul american. Acum spune că poate face diferenţa între cele 2 ţări.



"Comunicarea, asta îi diferenţiază pe americani de moldoveni, libertatea în comunicare hai să spunem aşa."



Majoritatea celor prezenţi au stat minute în şir la coada unei gherete curioşi să guste din bucătăria americană. Printre aceştia am întâlnit şi cetăţeni ai Statelor Unite stabiliţi în Moldova, cărora le e dor de mâncarea de acasă.



"Da, ne lipseşte mâncarea noastră americană. Cred că ne lipseşte pizza americană. Am încercat să o facem acasă şi este cu totul diferită de cea din Moldova."



Alţii, mai energici din fire, s-au avântat să joace baseball și fotbal american.



"Dacă este vorba despre momente de joc, atunci trebuie să fii foarte atent, seamănă unui joc de şah, doar că diferă prin moţiune, mişcare, trebuie să fii atent ce scheme îţi ordonă colegul tău şi trebuie să le execuți."



Ambasadorul SUA la Chişinău, Dereck J. Hogan, a salutat moldovenii prezenţi. Şi de această dată diplomatul a ţinut discursul în limba română.



"Prin zilele Americii ne-am propus să aducem în Moldova o părticică a Statelor Unite. De la independenţa Republicii Moldova, Statele Unite a investit mult pentru a ajuta Moldova să-şi consolideze economia, să îmbunătăţească securitatea regională, să lupte cu corupţia şi să sporească transparenţa, şi responsabilitatea", a declarat Dereck J. Hogan, ambasadorul SUA la Chişinău.



Vizitatorii au apreciat evenimentul organizat de misiunea diplomatică.



"Este foarte bine să cunoaştem tradiţiile altor popoare, ne dezvoltăm, cunoaştem mai multe şi de asemenea, este bine pentru copii, cred că le va fi de folos astfel de informaţii."



"Am venit cu copii să aflăm cât mai multe despre cultura americană, să aflăm despre diverse proiecte susţinute de americani."



Activităţi dedicate Zilelor Americii vor mai fi organizate la Tiraspol, Comrat, Taraclia şi Bălți.