Cum și-a făcut Rooney un nume pe arena internaţională. Fostul internațional englez duce dorul meciurilor la cel mai înalt nivel

Fostul internațional englez, fotbalistul Wayne Rooney şi-a făcut un nume pe arena internaţională datorită prestaţiilor sale impresionante în Liga Campionilor. În tricoul lui Manchester United, atacantul a jucat în 11 ediţii ale celei mai importante competiţii europene inter-cluburi.

Sportivul britanic spune că a visat de mic să devină una dintre vedetele Ligii Campionilor.

"Eram copil, priveam meciurile din Premier League şi credeam că e cel mai înalt nivel. Mă uitam şi la partidele din Liga Campionilor. A fost şansa de a-i vedea la treabă pe Zidane, Batistuta și alte staruri. I-am urmărit la TV cu sufletul la gură, iar apoi, când am început să joc şi eu în Ligă, a fost un moment special pentru mine", a povestit atacantul Derby County, Wayne Rooney.

Rooney avea doar 18 ani când a ajuns la Manchester United, în vara anului 2004. "Diavolii roşii" au plătit atunci pentru jucătorul clubului Everton din orașul Liverpool aproape 26 de milioane de lire sterline.

"După Euro 2004, m-am alăturat clubului Manchester United, deşi aveam piciorul fracturat. Nu am jucat primul timp, dar am depus efort pentru a reveni cât mai rapid posibil şi am înţeles că voi debuta în Liga Campionilor chiar în prima partidă din grupe. A fost oportunitatea perfectă. Eram nerăbdător. Nebunia a început încă din tunel, când am auzit fanii. Ei îmi scandau numele, iar atunci când mi-am făcut apariţia pe teren... e un moment pe care nu-l voi uita niciodată", a spus atacantul Derby County, Wayne Rooney.

A fost o seară de poveste pentru Wayne Rooney. În meciul cu Fenerbahce Istanbul, câştigat de Manchester United cu scorul de 6-2, el a marcat trei goluri şi, la 18 ani şi 335 de zile, a devenit cel mai tânăr autor al unui ”hat-trick” în Liga Campionilor.

De atunci, Rooney a jucat 88 de meciuri în competiţie şi a înscris 34 de goluri.

"E ceva normal. Dacă recepţionez balonul, îmi asum decizia de a dribla sau de a şuta. Simt că orice aş face, e soluția corectă. Din acest motiv, nimic nu poate merge prost. Nu mă gândesc la doborârea recordurilor. Eu intru pe teren pentru a juca şi pentru a-mi ajuta echipa. Încerc să înscriu, iar când reuşesc, e cel mai frumos lucru ce mi se poate întâmpla", a menționat atacantul Derby County, Wayne Rooney.

După ce i-a părăsit pe "diavolii roşii" în 2017, Wayne Rooney a mai jucat la Everton şi Washington D.C. United, iar acum joacă la Derby County, în Championship.