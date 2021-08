Cum se vor odihni deputaţii în minivacanţa de cinci zile

Pregătirea copiilor pentru şcoală, odihnă de câteva zile la mare sau activităţi de partid. Sunt câteva dintre opţiunile deputaţilor pentru minivacanţa de cinci zile pe care o vor avea, alături de alţi bugetari, cu ocazia sărbătorilor naţionale. Şi asta în condiţiile în care în acest an parlamentarii au renunţat la concediu şi au preferat să se întrunească în sesiune extraordinară.



Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că și-a planificat din timp activitățile pentru cele cinci zile libere.



"E un timp ca să-i pregătim copii la şcoală, să mergem la mama ca să vedem cu ce putem ajuta prin grădină. 1 septembrie e chiar aici deja. Plus, sărbătorile naţionale să ne dea ceva timp. Aproape de 1 septembrie trebuie să ajung la un târg de rechizite", a spus Grosu.



Vicepreşedintele legislativului din partea Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor Vlad Batrîncea a fost mai discret.



"Am o invitaţie, la care mă gândesc acum... (REPORTER) - La ce eveniment? - Încă este prematur. Dacă voi decide, voi informa. (REPORTER) - E legat de lucru sau ceva privat? - E ceva personal...".



În schimb, parlamentarul PAS Dan Perciun spune că vrea să meargă la mare cu familia.



"S-ar putea să merg împreună cu familia, încă nu am decis. Sper să reuşesc să prind câteva zile de mare. Cel mai probabil, o să mergem în Grecia", a spus Dan Perciun.



Iar deputatul Partidului "ŞOR" Marina Tauber afirmă că va folosi aceste zile pentru activități în cadrul formațiunii.



"Noi planificăm câteva evenimente în oraşul şi în raionul Orhei. La fel, planificăm depunerea de flori cu fracţiunea noastră. La momentul actual, sunt planificate mai multe participări în evenimente şi acţiuni oficiale", a declarat deputat al Partidului "ŞOR", Marina Tauber.