Cum se sărbătoreşte Paştele în familia lui Andrian Candu. Preşedintele Parlamentului şi doi dintre copiii săi au făcut dezvăluiri (FOTO)

Andrian Candu cu copiii la prima ora

Sărbătorile de Paști sunt un bun prilej pentru toată lumea să se adune în familie. Nu a făcut excepţie nici preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, care a petrecut Paştele împreună cu soţia şi cei trei copii. Astăzi, Andrian Candu a fost invitat alături de doi copii ai săi, Daniel şi Vera, în platoul emisiunii Prima Oră de la Prime. Cel de-al treilea băiat, Adam de un an şi trei luni a rămas acasă, împreună cu mama.



Andrian Candu a povestit că sărbătoarea începe în mod tradiţional.



"Prima chestie e să ne spălăm cu ou alb şi ou roşu. Bineînţeles, biserica, Slujba Învierii, însă aşa cum copiii sunt mici, încă nu am ajuns decât doar a doua zi. Mergem de obicei, punem câte o lumânare. Chiar am fost duminică la Catedrală şi am pus lumânări", a menţionat şeful Legislativului.



Daniel şi Vera ştiu foarte bine semnificaţia Sărbătorilor de Paşti şi de ce ouăle sunt colorate în roşu.



"Era un împărat pe nume Tiberius, la care a venit prietena lui Isus şi a zis că Isus a înviat, dar regele nu a crezut-o şi a zis că ouăle trebuiau să fie roşii, dar ele erau albe, dar încet, încet ele începeau să se transforme în roşu. Minunea lui Dumneze", a spus Daniel Candu.



"Ouăle se vopsesc cu roşu că Isus când a stat pe cruce, sângele a curs pe ouă", a povestit Vera Candu.



Familia Candu respectă atât tradiţiile moldoveneşti, cât şi pe cele din Cehia, de unde este originară soţia preşedintelui Parlamentului.



"Fiind o familie mai internaţională sunt şi tradiţii din Cehia, băieţii au o tradiţie frumoasă să meargă a doua zi, de luni. - Ce fac, Daniel, băieţii? DANIEL - A doua zi de luni, băieţii merg cu vărguţa în diferite case şi bat aşa simbolic fetele, ca să fie fetele sănătoase, frumoase şi inteligente. Şi fetele pe crenguţă leagă câte o fundiţă şi dau câte un ou şi o ciocolată", a precizat preşedintele Parlamentului.



Andrian Candu spune că şi el din copilărie respectă toate tradiţiile frumoase: "Şi Crăciunul şi Paştele au fost sărbători indiferent de regim. Simţi o zi neobişnuită, începând de dimineaţă, toţi sunt acasă. Există o tradiţie, nu se găteşte în ziua de Paşte. Da, sarea o pui direct pe farfurie, nu pui mâna pe sare, după aia se zice că transpiră palmele tot anul".



Preşedintele Parlamentului susţine că au profitat din plin de zilele libere, iar de astăzi a revenit la muncă. Chiar dacă are un program plin de evenimente, în familia Candu se păstrează cu stricteţe momentele petrecute în familie, în special dimineaţa sau în weekend-uri, iar atunci când tata nu reuşeşte, mama este cea care încearcă să recupereze şi merge cu copii la înot sau dansuri.