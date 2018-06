Cum se poate dezvolta sportul în Moldova? Exemplul Complexului sportiv de la Cluj-Napoca unde au avut loc campionate europene

Embed:

O infrastructură bine pusă la punct este un prim pas în dezvoltarea sportului. De acest lucru s-au convins deja de câțiva ani autoritățile orașului Cluj-Napoca din România. După ce aici a fost construit un complex sportiv multifuncțional, succesele sportivilor români sunt tot mai bune de la an la an.



Noul complex sportiv multifuncțional a devenit a doua casă pentru unul dintre cele mai cunoscute cluburi de baschet din România.



"Am avut norocul sau ghinionul să joc într-o sală mică, unde era frig iarna, vara era foarte cald. Acolo e foarte greu să faci performanţă", a spus Rolland Török, baschetbalist.



"O sală polivalentă cu o sală B pentru antrenamente full dotată e un pas foarte, foarte important", a menţionat Branko Ćuić, director executiv sportiv.



Atacantul Andrei Calinicenco este din Bender și pe parcursul carierei sale sportive a jucat nu doar pentru Moldova și România, dar și pentru Ucraina. Cu toate acestea, el spune, că nu a mai văzut o astfel de arenă ca cea din Cluj. El este sigur că asemenea complex sportiv ar impulsiona dezvoltarea sportului în țara noastră și evoluția sportivilor moldoveni.



"Aici tribunele te aclamă. Susținerea suporterilor este altfel percepută, ceea ce te motivează și te face să fii erou și să ai un joc mai bun. E super tare", a declarat Andrei Calinicenco.



Pe lângă meciurile de baschet, complexul sportiv poate găzdui și meciuri de handbal, volei şi tenis. La fel, în săli sunt organizate competiții la box și gimnastică artistică. Pentru a înlocui o pardoseală cu alta, în sala de sport este nevoie de cel mult o săptămână.



Complexul din Cluj este dotat cu opt vestiare amenajate cu respectarea tuturor detaliilor.



Complexul sportiv multifuncțional a fost construit în vecinătatea stadionului "Cluj Arena". Împreună acestea pot găzdui competiții la orice sport olimpic.



"În momentul când avem un meci de fotbal pe stadion, spectatorii pot folosi şi parcarea subterană de la sala polivalentă. Acelaşi lucru se întâmplă când ei au un meci de baschet sau de handbal", a punctat Radu Raţiu, directorul Cluj-Arena.



Anul 2017 a fost unul special petru complexul sportiv de la Cluj, unde s-au desfășurat două campionate europene. Unul la gimnastică și altul la baschet. S-ar putea ca această experiență să fie preluată și de țara noastră. Construcția "Chișinău Arena" ar putea demara deja vara aceasta. Complexul este prevăzut pentru cinci mii de locuri.