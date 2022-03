Cum se face agricultură în Ucraina, în vreme de război

În Ucraina, agricultura a devenit un front în sine. Lipsa forței de muncă și a motorinei amenință în multe regiuni însămânțările. Pentru a evita criza alimentară, agricultorii ucraineni se mobilizează, chiar și acolo unde pământurile au fost ocupate de Rusia, potrivit Libertatea.ro.

Sectorul agrar din Ucraina trece printr-o perioadă foarte complicată, determinată de starea de război și instabilitatea din țară. Sezonul de însămânțare din Ucraina a fost amânat în mai multe regiuni din sudul, estul și centrul țării.

Cei mai mulți dintre bărbații care lucrează pământul fie s-au înscris în rândurile Forțelor Armate, fie au plecat, cu familiile lor, din țară.

Potrivit președintelui Consiliului Agrar Național Ucrainean, Andrii Dykun, în mai multe regiuni, problema tuturor agricultorilor este deficitul de combustibil.

Până la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei la 24 februarie, Ucraina achiziționa motorină din Belarus, de pe al cărui teritoriu sunt lansate atacuri cu rachete asupra orașelor ucrainene.

„Nu mai obținem nici motorină și nici nu ne sunt returnați banii pentru combustibilul achitat în avans. Ucraina poate asigura din propriile resurse de combustibil doar 15% din necesitățile sectorului agrar”, a declarat Andrii Dykun.

O altă problemă este depozitarea motorinei. Rusia bombardează intenționat depozitele cu motorină de pe întregul teritoriu al țării, pentru că acest combustibil este folosit și de blindate, și de tancuri, și altă tehnică militară.

Andrii Dykun a chemat colegii din România, Polonia și alte state vecine să ajute agricultorii ucraineni pentru rezolvarea problemei deficitului de motorină.

În regiunea Cernăuți, situația nu este critică

Ştefan Gligor, directorul Întreprinderii agricole „Spicul de Aur” din Vancicăuți, regiunea Cernăuți, a declarat pentru Libertatea că pentru moment nu întâmpină nicio problemă.

„Avem suficiente rezerve de combustibil. Noi ne-am aprovizionat pentru un an înainte, așa o făceam tot timpul. Avem și resurse financiare necesare pentru activitățile noastre. Procesul de însămânțare are loc conform planului”, a declarat Gligor, etnic român care are o întreprindere-model în sectorul agrar din regiunea Cernăuți.

„Pământul nu poate să rămână neînsămânțat”

Vladimir D., din nordul Bucovinei, susține că este inadmisibil să nu fie semănat pământul.

„Avem tractoare și tehnică multă, totul este pregătit pentru însămânțare, avem și motorină, nu putem să lăsăm pământul în paragină”, susține agricultorul.

„Statul ne-a promis 5 tone de motorină drept ajutor pentru a lansa procesul de însămânțare”, a spus Vladimir D.

„În orice caz, nu vom lăsa aici în Bucovina pământul neînsămânțat. Avem băieți mulți care au rămas în Ucraina și care vor să lucreze terenurile. Dacă va fi necesar, vom pune mână de la mână, tractor la tractor și nu va rămâne nici un hectar nesemănat. Noi chiar am vorbit între noi că trebuie să ne ajutăm la nevoie.

Chiar dacă nu ne va ajuta statul, noi știm ce trebuie să facem. Pământul nu poate să nu fie nesemănat ”, a declarat Vladimir D.

Drapelul Ucrainei, pe tractoarele din Harkov

Probleme mari sunt înregistrate în estul, centrul și sudul Ucrainei, acolo unde au loc lupte între armata Rusiei și cea a Ucrainei. Vladimir D. discută cu colegii de breaslă din alte regiuni și cunoaște situația de acolo: „Am niște prieteni în regiunea Harkov. Ei au instalat drapelul Ucrainei pe tractoare și au ieșit pe câmpuri.

Cel mai interesant este faptul că ei sunt într-o zonă ocupată de ruși. Colegii noștri nu s-au mai uitat la ocupanți, au ieșit cu drapelele pe tractoare, în timp ce militarii ruși se uitau chiorâș la ei”.

Culturi solicitate de stat pe vreme de război

„Suntem nevoiți să semănăm unele culturi solicitate de stat. Noi am pregătit terenurile agricole pentru anumite culturi. De exemplu, pentru porumb trebuia să arăm mai adânc, pe când la noi este un alt sistem de lucru. Unele culturi solicitate de stat trebuiau semănate toamna, iar noi trebuie să le semănăm acum”, a spus Vladimir D., precizând că sunt fel de fel de solicitări de hrană pentru fermele de păsări, de vaci ș.a.

Scutire de la mobilizare

Ucraina a decis să încurajeze revenirea acasă a agricultorilor refugiați. Potrivit deciziei Guvernului de la Kiev, întreprinderile înregistrate oficial în registrele de activitate agricolă trebuie să depună dosarele tuturor bărbaților la comisariatele militare, iar acestea urmează să ia o decizie pentru fiecare bărbat în parte privind scutirea lor de la mobilizare.

Libertatea a publicat un interviu cu agricultorul Maxim M., refugiat din Ucraina în România, care consideră că măsurile luate de guvernul ucrainean nu oferă o garanție suficientă celor care vor să revină acasă.

„Președintele Zelenski îmi propune să particip la sezonul de însămânțare, mi-a promis că nu voi fi mobilizat în armată. Bine, dar apoi mă mobilizează? Și cine va culege recolta? Plus ce garanții am că nu voi fi ucis de vreo rachetă când voi lucra pământul cu tractorul? Știu că unele par întrebări deplasate acum, dar e vorba de subzistența și de viața mea și a familiei”, susține agricultorul refugiat.

Va fi evitată o criză alimentară?

Ucraina furnizează 15% din porumbul mondial | Foto: Shutterstock În timp ce experții ONU avertizează că prelungirea conflictului dintre Ucraina și Rusia ar putea cauza o criză alimentară la nivel global, agricultorii ucraineni par a fi optimiști, demonstrând că și în vreme de război poate fi lucrat pământul.

Toți experții și agricultorii intervievați de Libertatea au declarat că criza alimentară poate fi evitată, însă sunt necesare eforturi colective mari pentru a opri Rusia și a nu mai permite, cel puțin, extinderea conflictului. Parlamentul European a adoptat, joi 24 martie, o rezoluție pentru adoptarea de urgență a unui „plan de acțiune pentru a garanta securitatea alimentară în interiorul și în afara UE în contextul invadării Ucrainei de către Rusia”.

„Ucraina reprezintă 11% din piața mondială a grâului, 16% din cea a orzului, 15% din cea a porumbului, 16% din cea rapiței, 50% din cea a uleiului de floarea-soarelui, 9% din comerțul cu semințe de floarea-soarelui și 61% din cel cu turte de floarea-soarelui” – Rezoluție Parlamentul European: Ucraina este principalul furnizor al UE pentru porumb, rapiță, semințe și turte de floarea-soarelui.