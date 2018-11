Cum se circulă în Capitală în transportul public: Lipiţi de geamuri şi înghesuiţi pe parbrize

Aglomeraţie mare în staţiile de aşteptare din Capitală, în orele de vârf. Pasagerii continuă să îşi pună viaţa în pericol, atunci când aleg să urce în microbuzele pline până la refuz.

Ei acceptă să stea lipiţi de geamuri sau înghesuiţi pe parbrize, doar pentru a ajunge la destinaţie. Administratorii de rute spun că numărul microbuzelor scade de la an la an, pentru că şoferii pleacă din sistem, nemulţumiţi de condiţii şi salarii.

De cealaltă parte, primăria promite că treptat, va suplini numărul troleibuzelor şi autobuzelor de rută.

Dis- de- dimineaţă, microbuzele din Capitală sunt arhipline. Oamenii sunt nevoiţi să aştepte şi jumătate de oră pentru a prinde un loc în transportul public.



"Iată două rutiere şi nu pot să plec de aici. Vin din Durleşti şi aici cobor, iară plec şi e tare greu"



"Şi aşa într-un picior, dap e normal aşa într-o ţară civilizată să stăm într-un picior, până la republican, încolo."



"Microbuzele desigur că sunt pline de dimineaţă şi e foarte greu să ajungi. Eu cred că este foarte multă lume vine din sat în oraş. "



Oamenii spun că în fiecare dimineaţă întârzie la serviciu pentru că nu pot prinde un loc în microbuz.



"Nu aşa nu e posibil, pentru că eu nu ştiu, ori rutiere sunt puţine că nu poţi ajunge la lucru. Vă spun serios, în fiecare dimineaţă întârzii. 26 trebuia să fie la cincisprezece la opt, el vine când vrea el. "



Supărat de prezenţa echipei noastre de filmare, un şofer de rută ne-a reproşat că nu s-ar face vinovat de aglomeraţia din microbuzul pe care îl conduce.

Şi îi pun cu mâna ca să se ridice, să urce. De ce s-au scos rutele, eu am scos rutele. Oamenii iată am întrebat dacă coboară, lasă-i să se ducă la troleibuz. Ce fel de întrebări faceţi voi?



Acum câteva zile, un martor ocular a surprins momentul în care mai mulţi oameni se împing unul pe celălalt doar pentru a încăpea în maxi-taxi. Microbuzul circula pe ruta interurbană cu numărul 145, care are stația terminus la Suruceni. Poliţia Capitalei s-a autosesizat pe acest caz.

Şoferul microbuzului riscă să fie sancţionat cu o amendă de până la 750 de lei şi trei puncte de penalizare.

Veaceslav Găină este administratorul mai multor rute de microbuz din Capitală. Bărbatul spune că în anul 2000,când şi-a început activitatea, avea peste 100 de microbuze de linie şi 200 de angajaţi. Acum însă acesta a rămas doar cu 50 de microbuze de linie, şi 40 de şoferi care acceptă încă să muncească.



"Proprietarii de microbuze sau aşa zisele rutiere nu pot acoperi acele cheltuieli care astăzi sunt din cauza tarifelor mici şi a preţurilor crescute la reparaţie şi motorină", a spus administratorul de rută, veaceslav Găină.



Potrivit viceprimarului Capitalei, Ruslan Codreanu în prezent activează 960 de unităţi de transport, număr redus în jumătate în comparaţie cu cifra din anul

2014.



"Numărul de maşini a scăzut în ultimii trei ani. Avem localităţi unde erau câte 55 de maşini acuma sunt 5,6 maşini. Ca soluţii imediate noi vedem doar procurarea autobuzelor, asamblarea de troleibuze cu mers autonom, înoirea parcurilor şi ca prioritate a mea comasarea parcului urban de autobuze cu regia transport electric, să eficientizăm cheltuielile lor administrative", a spus viceprimarul Capitei, ruslan Codreanu.



Potrivit Agenţiei Naţionale în Transport Auto, în următoarele zile vor fi efectuate mai multe verificări verificări a microbuzelor de rută, pentru a stabili dacă sunt respectate normele de transportare a pasagerilor.