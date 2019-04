Cum sărbătoresc oamenii de la sat Floriile şi ce bucate au pus pe mese

Creştinii ortodocşi sărbătoresc, astăzi, Floriile. Sute de oameni au mers la biserică să se împărtăşească şi să sfinţească ramuri de salcie şi flori, pe care le pun în case, pentru a fi păziți de cele rele. Tot astăzi, oamenii care au ţinut post, au avut dezlegare la peşte, ulei şi vin. Astfel că gospodinele au întins mese cu bucate de la care nu a lipsit nici mămăliga.

Zeci de enoriaşi s-au adunat de dimineaţă şi la biserica "Sfânta Treime" din satul Grebleşti, raionul Străşeni. Creştinii au s-au rugat pentru binele apropiaţilor.



"Ne-am rugat să fim mai buni, mai credincioşi, mai blajini la suflet."



"Ele semnifică întâmpinarea Domnului. Toţi creştinii îl întâmpină pe Domnul cu crenguţe strigând "Osana".



Pentru familia Chircu, Duminica Floriilor este o sărbătoare mult așteptată. Membrii acesteia respectă postul și merg la toate slujbele, iar acum s-au strâns cu toţii la masă. Gospodina casei spune că a pregătit din timp bucatele.



"Când e post punem ulei, dar dacă nu atunci punem unt şi iese gustoasă. Vreo zece minute o coacem."



Iar capul familiei, Nicolae Chircu, a avut grijă ca oaspeților sa nu le lipsească nimic.



"Astăzi am fost la lăcaşul sfânt, am stat la slujbă. Şi sărbătorim, azi se mănâncă peşte. Am adunat toate rudele, prietenii, cumătrii, copiii", a declarat Nicolae Chircu, stăpânul casei.



Cei doi soți au șase copii, iar cu această ocazie au reușit să îi adune pe toți la o masă.



"Am gătit peşte, mămăligă.

- Tu ai ajutat-o?

- Da.

- Ce ai făcut?

- Am curăţit peştele."



"De dimineaţă am mers la biserică, după asta ne-am aşezat la masă. Am măturat ograda."



De mâine, începe Săptămâna Patimilor, pe care credincioşii o petrec în rugăciune şi post strict. Preoții spun ca este o perioadă specială.



"Ne vom ruga cu toţii pentru Dumnezeu şi vom aduce acele amintiri de pătimire, de batjocorire", spune Ioan Josan

parohul bisericii Sfânta Treime, s. Grebleşti.



Paștele va fi sărbătorit în data de 28 aprilie.