Cum salvezi o barză de frig? Iată sfaturile specialiștilor

Valul de frig a adus sute de apeluri și sesizări de berze albe aflate în pericol. Dar nu toate au nevoie să fie salvate, spun specialiștii din cadrul Societății Ornitologice Române, scrie libertatea.ro.

Cel mai clar semn că barza are nevoie de ajutor este atunci când pasărea se apropie de oameni. Dacă o barză coboară din cuib, pe stradă, este clar că are nevoie de hrană. Dacă nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor. Cum le puteți ajuta?