Cum să-ți îmbunătățești sănătatea și performanța cerebrală

Cu toții trecem prim perioade în care ne simțim lipsiți de energie, în care nu ne putem concentra sau avem probleme de sănătate, cum ar fi colesterolul mărit. Este important să nu ignorăm toate aceste lucruri și să acordăm o mai mare atenție stării de sănătate și a echilibrului interior, scrie Ziare.com.

Ai auzit vreodată expresia "ești ceea ce mănânci"? Ei bine, această zicală are o bază solidă în realitate. Alimentația joacă un rol crucial nu doar pentru sănătate, dar și pentru psihic.

Este important să știi cum să echilibrezi nivelul de colesterol din sânge, să sprijini neurotransmițătorii cerebrali, să îmbunătățești memoria, să-ți crești nivelul de energie și rezistență și să echilibrezi serotonina din organism. Totul prin intermediul alegerilor alimentare corecte, dar și a suplimentelor necesare.

Colesterolul este o substanță grasă esențială pentru organism, care este transportată în sânge sub formă de lipoproteine. Există două tipuri principale de colesterol: LDL (lipoproteine cu densitate mică) și HDL (lipoproteine cu densitate mare). LDL este adesea numit "colesterol rău," deoarece nivelurile ridicate pot duce la depunerea de plăci în artere, ceea ce crește riscul de boli de inimă. Pe de altă parte, HDL este "colesterolul bun," deoarece ajută la eliminarea excesului de colesterol din sânge.

Pentru a menține un nivel de colesterol sănătos, trebuie să acorzi atenție alimentației. O modalitate eficientă de a reduce nivelul de LDL este să consumi alimente bogate în fibre solubile. Ovăzul, orzul și fasolea sunt surse excelente de fibre solubile. Acestea ajută la scăderea absorbției de colesterol din alimente și la eliminarea lui din organism.

De asemenea, uleiul de măsline extra virgin este o alegere excelentă pentru gătit și pentru salate. Acest ulei conține grăsimi mononesaturate, care pot contribui la reducerea nivelului de LDL și la menținerea colesterolului HDL la niveluri adecvate.

În ceea ce privește alimentele de evitat, încearcă să limitezi consumul de alimente bogate în grăsimi saturate, cum ar fi produsele de patiserie și carnea roșie grasă. Grăsimile saturate pot crește nivelul de colesterol LDL, ceea ce trebuie evitat pentru sănătatea ta cardiovasculară.

Creierul tău este centrul de control al întregului organism, iar neurotransmițătorii joacă un rol crucial în transmiterea semnalelor dintre celulele nervoase. Acizii grași omega-3 sunt deosebit de importanți pentru sănătatea cerebrală. Acești acizi grași se găsesc în special în peștele gras, cum ar fi somonul, macroul și sardinele. De asemenea, poți crește aportul de omega-3 prin includerea semințelor de in și a nucilor în alimentație.

Pe de altă parte, pentru îmbunătățirea memoriei consumă fructe și legume bogate în antioxidanți, precum afinele, spanacul și broccoli. Acestea conțin vitamine și minerale esențiale, precum acid folic și vitamina K, care susțin sănătatea creierului. O altă sursă de nutrienți esențiali pentru creier este colina, un nutrient care face parte din complexul de vitamine B. Oua sunt o sursă excelentă de colină, iar acest nutrient este implicat în formarea neurotransmițătorilor și a membranei celulare a creierului.

Dacă ești activ fizic sau pur și simplu vrei să-ți crești nivelul de energie, trebuie să acorzi atenție carbohidraților. Optează pentru carbohidrați complecși, cum ar fi cerealele integrale, leguminoasele și quinoa. Aceste alimente eliberează treptat energie, susținându-ți rezistența în timpul activităților fizice.

Carbohidrații reprezintă principala sursă de energie pentru organism. Pentru a menține nivelul de energie constant și a susține rezistența fizică, adaugă în alimentația ta carbohidrați complecși, precum: cereale integrale, leguminoase și quinoa. Acesta ajută la eliberarea treptată a glucozei din sânge și oferă un aport constant de energie.

