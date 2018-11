Cum să te alimentezi CORECT în timpul postului. Sfatul nutriţionistului

Restricţiile la lactate, ouă şi carne pe care le presupune postul ar putea fi dificil de respectat pentru muţi, dar dacă la acestea se adaugă şi o alimentaţie deficitară în proteine şi minerale, atunci sănătatea ar putea fi serios afectată.

În acest context, sfaturile nutriţioniştilor pentru perioada de post pot fi foarte utile. Un medic nutriţionist a explicat, pentru The One, ce efect are alimentaţia de post asupra organismului.