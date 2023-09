Cum să faci o cafea turcească senzațională! Trei trucuri esențiale

Dacă ești amator(e) de cafea, întoarce-te la vechea metodă a ibricului și învață să pregătești o cafea turcească deosebită, care să îți confere energie întreaga zi.

O veche rețetă de preparat cafeaua spune că o linguriță cu vârf de cafea măcinată fin este suficientă pentru o ceșcuță. Să nu uităm că ceșcuțele pentru cafea ale turcilor chiar sunt mici, iar cafeaua este măcinată foarte fin, aproape ca o pudră de făină, scrie libertateapentrufemei.ro.

Așadar, iată și ingredientele necesare pentru 2 porții de cafea:

3 ceșcuțe cu apă filtrată sau plată rece

3 lingurițe cu vârf de cafea turcească

3 lingurițe de zahăr.

Cafeaua turcească se face obligatoriul la ibric, un ibric din aramă dacă este posibil, dacă nu un ibric de inox.

Trucuri esențiale pentru cafeaua la ibric

Se măsoară apa cu ceșcuța în care servești cafeaua și se pune în ibric împreună cu zahărul. Este foarte important ca zahărul să fiarbă împreună cu cafeaua, deoarece aroma va fi mult mai intensă.

Zahărul se adaugă de la bun început deoarece el prelungește procesul de fierbere și lasă timp cafelei să elibere cofeina. În plus, zahărul ajută să se formeze mai multă spumă de cafea, ceea ce este un adevărat deliciu pentru iubitorii acestei licori.

Se pune apa, zahăr și cafeaua în ibric și se pun la foc mic la aragaz sau pe plită. Apa începe să fiarbă în câteva minute, dar înainte să dea în clocot, cafeaua va face spumă. Flacăra aragazului trebuie să fie la minim. Se culege spuma sau caimacul cu lingurița și se distribuie în cele două ceșcuțe.

Se lasă cafeaua să fiarbă doar un minut la foc domol, apoi se trage ibricul de pe foc și se toarnă în ceșcuțe. Așa vei obține o cafea turcească savuroasă, aromată și tare.

Cafeaua turcească se servește fierbinte, cu un pahar de apă rece. Ea se consumă în cantități mici în alternanță cu apa, pentru a preveni deshidratarea și senzația acută de sete după cafea.

Trebuie să mai știi că, în anul 2013, cafeaua turcească a fost recunoscută drept bun al patrimoniului cultural UNESCO și introdusă în Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.