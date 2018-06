Cum s-a transformat actrița Kelly McGillis din Top Gun după 32 de ani

Actrița Kelly McGillis, binecunoscută pentru rolul instructoarei Charlotte ”Charlie” Blackwood din filmul de succes „Top Gun” (1986), sub regia lui Tony Scott , a apărut în public după foarte mult timp. Vedeta americană în vârstă de 60 de ani nu mai seamănă deloc cu cea de pe micile ecrane.

La aproape 32 de ani de la premiera peliculei Top Gun, în care apare și Tom Cruise, Kelly McGillis s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a dedicat vieții de familie. Kilogramele în plus şi anii ce-au trecut au făcut-o pe faimoasa actriţă să nu mai aibă nimic din seducătoarea Charlotte Blackwood. Fotojurnaliștii notează că farmecul ei a pierit o dată cu trecerea anilor, iar Kelly McGillis arată mai degrabă ca o gospodină, decât ca o actriță celebră, cap de afiș la câteva filme clasice.

Recent, s-a anunțat începerea filmărilor pentru „Top Gun 2”, cu Tom Cruise și Val Kilmer în rolurile principale. Filmul va fi regizat de Joseph Kosinski și va fi lansat anul viitoar. În timp ce foștii ei colegi revin pe marele ecran, McGillis își vede în continuare de viață și se dedică voluntariatului în orașul Hendersonville, din Carolina de Nord, scrie tabo.ro.

Potrivit Mirror.co.uk, Kelly McGillis a renunțat la actorie și și-a deschis un bar în Key West, Florida. Apoi a lucrat un timp cu dependenții de alcool și de droguri, în calitate de voluntar. De asemenea, a predat lecții de actorie tinerilor aspiranți. Într-un interviu acordat ziarului The Independent, ea a spus: „Nu mă simt obligată să fiu aceeași Kelly McGillis ca în anii ‘80. Am îmbătrânit, am crescut”.