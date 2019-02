Cum s-a dus un câștigător la LOTO să își ridice premiul de 1.17 milioane de dolari. Imaginile au șocat pe toată lumea

Câștigătorul de la Super Lotto din Jamaica nu s-a grăbit să-și ridice premiul, iar când s-a prezentat la loterie, a venit purtând o mască din filmul horror "Scream". Bărbatul care a vrut să rămână anonim a spus că imediat după ce a câștigat marele premiu s-a simțit rău. Cunoscut doar ca A. Campbell, câștigătorul celor 1.17 milioane de dolari, a surprins pe toată lumea cu costumația pe care și-a ales-o când a venit să încaseze banii.

A venit destul de târziu să-și ridice premiul, mai exact la 54 de zile de la câștig. El a explicat că din ziua în care a aflat că a câștigat, s-a simțit rău, scrie libertatea.ro.

”Capul m-a durut timp de trei zile pentru că m-am gândit prea mult dacă s-a întâmplat cu adevărat ce mi-am dorit. M-a durut burta timp de două săptămâni, uneori am simțit atât de multă durere încât am uitat că am câștigat”, a povestit A. Campbell. Întrebat ce va face cu banii, bărbatul a spus că vrea să-și cumpere o casă, dar încă nu a găsit una potrivită.





