Cum ne putem proteja de răceală în sezonul rece

Un sistem imunitar puternic te protejează de probleme în orice perioadă a anului, însă iarna suntem mai expuși la viruși și patogeni, deoarece stăm mai mult în interior și microbii tranzitează cu o mai mare ușurință decât în celelalte anotimpuri, scrie feminis.ro.

Nici o zi fără probiotice și prebiotice

Probioticele sunt bacterii vii care împiedică dezvoltarea microorganismelor patogene și care ajută organismul să îndeplinească numeroase funcții. În jur de 75% dintre cele aproximativ două kilograme de probiotice pe care ar trebui să le avem se află în intestin, însă acestea sunt deseori distruse de către microbi și deșeuri de mâncări acide. Probioticele stimulează creșterea producției de limfocite, celulele albe critice ale sistemului nostru imunitar, așa că este important să consumăm zilnic 10 miliarde de probiotice, fie sub forma unei capsule, fie din alimente precum: murăturile fără oțet, iaurtul de casă, kefirul de casă, borșul nepasteurizat, kombucha etc.

Prebioticele sunt însă hrana probioticelor; mai exact, anumite fibre nedigerate care sunt consumate de bacteriile bune în intestin. De asemenea, prebioticele pot fi considerate ca fiind bezina bacteriilor și a fermenților buni care luptă în favoarea organismului nostru. Surse naturale de prebiotice sunt usturoiul, ceapa, prazul, sparanghelul, bananele, rădăcina de cicoare, orzul și așa mai departe.

Evitați alimentele procesate

Alimentele procesate și cele ultraprocesate sunt bune la gust, însă nu și pentru sănătatea noastră. Se știe că mâncarea crudă este sănătoasă, iar mâncarea procesată și aditivată este exact opusul. De evitat sunt mezelurile în favoarea cărnii proaspete, precum și toate alimentele de tip pateu, paste și așa mai departe. Dulciurile reprezintă, de asemenea, un minus, pentru că hrănesc patogenii și ne slăbesc sistemul imunitar.

Mâncărurile crude și cele simple, fără e-uri și cu cât mai puține ingrediente sunt de preferat. Evitați glutamatul monosodic (E621) – un aditiv alimentar des întâlnit în bucătăria chinezească și în chips-uri sau snacks-uri, dar și în multe mâncăruri. Acest potențiator de aromă, pe lângă faptul că provoacă o serie de probleme în organism, te face să mănânci mai mult, prelungindu-ți senzația de foame.

Alimentele procesate trebuie înlocuite cu o cantitate cât mai mare de fructe și legume crude, făcute smoothie sau gătite la abur. Să nu lipsească nici ceaiurile, în special cel de ghimbir, la care se adaugă puțină miere, care este un puternic antiinflamator și antibacterian.

Întărește-ți imunitatea cu Zinc și vitamina C

Vitamina C este necesară pentru aproape orice reacție care se produce în organismul uman, însă corpul nu o produce, așa că trebuie să o consumăm regulat. Specialiștii recomandă 200mg vitamina C la 4 ore. Nu trebuie consumate doze mari odată, pentru că organismul nu le poate stoca și pentru că poate provoca diaree.

În ceea ce privește zincul, aproape fiecare dintre noi are probleme la acest capitol, în special cei care nu consumă în mod regulat semințe și nuci. Zincul are proprietăți antoxidante deosebite, la fel ca și vitamina C, fiind util atât pentru prevenția unei boli, cât și pentru combaterea ei. În ceea ce privește zincul, nu se prea poate consuma prea mult (doza zilnică recomandată este de 25mg) , așa că pe lângă consumul de germeni de grâu, semințe de in, dovleac sau nuci, se poate lua și sub formă de supliment, de preferat sub formă lichidă.

Scapă de stres înainte ca stresul să scape de tine

Stresul stă la baza a peste 90% din bolile contemporane. Oamenii de știință au observat că stresul poate scădea imunitatea rapid și dramatic, așa că este un capitol extrem de important în ecuația sănătății noastre.

Frica, furia, neiertarea, nesiguranța și rușinea sunt 5 dintre emoțiile care pot conduce către stres cronic și implicit, către îmbolnăvire. Spre exemplu, dacă ai obiceiul de a te frustra pentru că nu ți-a ieșit biletul la loto Grecia Kino, chiar dacă tu îl numești hobby, este posibil să fie mai bine să renunți la această activitate, dacă simți astfel de emoții negative și după ce încetezi jocul.

Reducerea stresului trebuie exersată și practicată zilnic, în orice formă posibilă, fie că vorbim de rugăciune, masaj, terapie prin muzică sau exerciții fizice.

Vitamina D, cea de toate zilele

Vitamina D este esențială pentru absorbția calciului, dar și pentru reducerea nivelului de cortizol, jucând un rol important în sistemul imunitar. Mai ales iarna, oamenii nu stau în soare, dezbrăcați, așa că nu își fac zilnicul necesar de 5 micrograme. De aceea, este nevoie de suplimente, cele mai bune dintre acestea fiind cele sub formă lichidă. Se recomandă ca vitamina D să fie consumată în timpul unei mese cu grăsimi (inclusiv vegetale).