Cum îți păstrezi tenul tânăr și fără riduri. Metode eficiente de pus în practică la tine acasă

Ai început să observi riduri fine care te supără și îți dorești să le faci să dispară peste noapte? Pe măsură ce timpul trece, producția de colagen din piele încetinește, iar cel rămas este expus radiațiilor solare, care îl distrug.

Acest declin al producției de colagen duce la formarea de riduri și la aspectul de piele uscată. Din fericire avem câteva metode prin care putem crește producția de colagen și pe care le putem aplica chiar din confortul casei. Iată mai jos cele mai eficiente sfaturi prin care îți păstrezi tenul tânăr și fără riduri:

Exfoliază-ți tenul pentru o hidratare corectă

Exfolierea tenului trebuie să facă parte din rutina de îngrijire a tenului, pentru că acest proces care elimină celulele moarte de la suprafața pielii are capacitatea de a stimula producția de colagen. În același timp, exfolierea te ajută să îmbunătățești aspectul general al pielii și, în mod specific, contribuie la rezolvarea diverselor probleme ale tenului cum ar fi cicatricele sau porii măriți.

Dacă îți fixezi un ritual de exfoliere blândă a tenului o dată la câteva zile, apoi aplici o masca faciala hidratantă vei observa că tenul absoarbe mult mai bine substanțele nutritive din masca, serumul sau crema pe care o aplici imediat după exfoliere. Astfel, prin exfolierea regulată elimini acest strat care acționează ca o barieră și sufocă tenul, încurajând regenerarea celulelor și hidratarea sănătoasă a pielii.

Protejează-te de soare folosind creme cu SPF

Soarele este primul factor care duce la reducerea de colagen din piele și la îmbătrânirea tenului. Razele UVA pătrund în profunzime în structura pielii și distrug fibrele de colagen. Primul sfat pe care îl poți urma dacă iubești să stai la soare în orice anotimp este să folosești zilnic o cremă cu factor de protecție SPF 15, iar când te expui la soare o cremă cu un factor mai ridicat, scrie zumi.md

Chiar dacă îți place să te bronzezi, amintește-ți că 90% din problemele tenului sunt cauzate de soare, inclusiv cancerul de piele. Așadar, în concediul de vară protejează-te cu loțiuni cu factor mare de protecție și evită să stai la soare între orele 10.00 și 14.00, când soarele este foarte puternic.

Renunță pentru o perioadă la zahăr

Știm că acest sfat este greu de aplicat pentru persoanele care iubesc dulciurile sau nu se pot trezi fără o cană de cafea îndulcită, însă, măcar pentru o perioada, renunță la zahăr și vei vedea diferența. Asta este și sfatul medicului Patricia Farris care a lansat cartea The Sugar Detox: Lose Weight, Feel Great and Look Years Younger, care consideră zahărul un dezastru pentru piele.

Din păcate excesul de zahăr din sânge duce la ruperea fibrelor de colagen și la distrugerea elastinei – două substanțe care susțin tinerețea și suplețea pielii. Efectele vizibile sunt îmbătrânirea prematură a tenului și apariția ridurilor. Așadar, sfatul nostru este să renunți, pentru o perioadă de trei-șase luni la zahărul sub orice formă, dacă îți dorești un ten luminos, fără acnee sau riduri.

Masează-ți tenul zilnic cu uleiuri hidratante

Pe lângă curățarea în profunzime și aplicarea cremelor și măștilor hidratante, masajul este un ritual care relaxează mușchii faciali și stimulează producția naturală de colagen. Câteva mișcări circulare, care să includă zona pomeților, a frunții, zona ochilor și a gâtului ajută la transportul optim al cremei sau a uleiurilor folosite în masaj.

Pentru a se vedea efectele sale, masajul facial se recomandă zilnic, după rutina de seară și aplicarea serumului hidratant. În plus, masajul este ca o gimnastică pentru față iar beneficiile a 20 de minute de masaj facial sunt importante: detensionează mușchii, accelerează fluxul sanguin la nivelul feței și ajută la reglarea producției de colagen.