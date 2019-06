Cum îşi argumentează Andrei Năstase votul scandalos în favoarea Rusiei la Consiliul Europei

Am susţinut Rusia la APCE gândindu-mă la locuitorii din regiunea transnistreană şi la cele 150 de milioane de cetăţeni ruşi. Astfel îşi argumentează Andrei Năstase votul scandalos în favoarea Rusiei la Consiliul Europei. Mai mult, Andrei Năstase i-a acuzat pe reprezentanții Partidului Democrat că au lipsit de la APCE. În realitate, însă, conducerea Parlamentului le-a blocat participarea la şedinţa forului paneuropean.

"M-am gândit, în același timp, la oamenii noștri din Transnistria care nu au în altă parte unde se adresa decât să ajungă la CEDO. M-am gândit, dacă vreți, în ultima instanță și la 150 de milioane de ruși. Acei 150 de milioane, nu toți, că nu toți au probleme cu regimul de acolo nu aveau unde să se adreseze", a menţionat Andrei Năstase.



Rusia nu s-a gândit însă la locuitorii din stânga Nistrului, atunci când a refuzat de nenumărate ori să respecte hotărârile CEDO prin care au fost încălcate drepturile a mii de oameni. Printre acestea se numără şi decizia privind violarea dreptului la educație a elevilor din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Încă în 2012, Federaţia Rusă a fost obligată să plătească despăgubiri de 1,7 milioane de euro. Cei 170 de reclamanţi încă aşteaptă ca Rusia să respecte hotărârea CEDO.

Moscova ignoră nu doar deciziile Curţii Europene, ci şi ale altor instituţii în care sunt vizaţi şi cetăţenii altor ţări. Acum o lună, Tribunalul Internațional pentru Dreptul Maritim a obligat Rusia să elibereze marinarii ucraineni care au fost reținuți după incidentul din strâmtoarea Kerci din toamna anului trecut. Moscova, însă, până în prezent ignoră decizia instanței care se află sub egida ONU.



La un alt post de televiziune, colegul lui Andrei Năstase din Blocul "ACUM", deputatul Vladimir Bolea a criticat votul acestuia în favoarea Rusiei.



"– Ce-i este permis lui Jupiter, nu-i este permis boului. Adică tu când ești politician și reprezinți un stat, tu trebuie să ții minte întotdeauna ce stat reprezinți, care este poziția statului tău. – Dar dvs. ați fi votat? – Nu. – Noi avem hotar comun cu Ucraina. Noi abia am început să rezolvăm niște probleme pe hotarul de est cu Ucraina împreună", a precizat Vladimir Bolea.



Şi colegul său de partid Alexandru Slusari spune că dacă participa la şedinţă nu ar fi votat în favoarea Rusiei. "Probabil că eu m-aş abţine în cazul acestui vot".

Alexandru Slusari a dat acest răspuns după ce a revenit de la Moscova, acolo unde a avut întrevederi oficiale cu reprezentanţi ai Dumei de Stat şi a făcut o declaraţie măgulitoare privind atitudinea sa faţă de Rusia.



"De mulți ani în Rusia s-a insistat pe ideea că un partid proeuropean trebuie să fie neapărat anti-rusesc. Eu sunt rus de naționalitate. Eu gândesc în limba rusă, vorbesc în rusă și iubesc cultura rusă, este o moştenire mondială. Cred că vom putea să îmbunătăţim relaţiile noastre", a subliniat deputatul PPDA.



"– Fiind proeuropean dvs., nu vă deranjează zona moralității când un coleg de-al dvs., exemplul dlui Slusari, fiind la Moscova declară în fața delegației Dumei de Stat că este un cetățean rus, care vorbește rusește, care gândește rusește și respectă mult valorile Rusiei. Ce culoare are de fapt are proeuropenismul atunci al Blocului 'ACUM' – Culoarea proeuropenismului are culoarea galbenă, culoarea PAS-ului", a punctat Vladimir Bolea.



Din delegaţia Moldovei la APCE au făcut parte socialistul Vlad Batrîncea, Andrei Năstase de la PPDA, deputatul PAS Mihai Popşoi şi democratul Vladimir Cebotari.

Năstase a acuzat deputaţii PDM că au lipsit de la şedinţa APCE în care s-a decis ca Rusia să redobândească dreptul de vot. Democratul Vladimir Cebotari susţine însă că Năstase este un mincinos, precizând că a ajuns prea târziu la şedinţa Adunării Parlamentare din cauza Zinaidei Greceanîi. Preşedintele legislativului a semnat ordinul pentru deplasare abia marți, în condiţiile în care şedinţa APCE începuse luni, în ziua votului.

Cebotari spune că a plecat la Strasbourg în ziua în care a fost semnat ordinul, însă nu a reuşit să ajungă la reuniunea APCE, ci doar să aibă nişte întrevederi cu reprezentanții Adunării Parlamentare și întâlniri la care a fost discutată situația din țara noastră.

Votul lui Andrei Năstase a fost însă dur criticat de aleşii PDM, de experţii în domeniu, formatori de opinie, societatea civilă din Moldova, dar şi Ucraina. Mai mult, Jurnal de Chişinău i-a dedicat o caricatură, reamintind astfel declaraţia lui Năstase din 2016 potrivit căreia, în cazul în care va ajunge la guvernare, este gata să pună batista pe ţambal adică să o lase mai moale în ceea ce priveşte cursul european al Moldovei.