Cum îşi alintă bărbaţii din Guvern soţiile, fiicele sau mamele, de Ziua Internaţională a Femeii

Foto: publika.md

Flori şi atenţie din plin. Astfel intenţionează bărbaţii din Guvern să-şi alinte soţiile, fiicele sau mamele, de Ziua internaţională a femeii. Ei spun că sărbătoarea este o bună ocazie de a petrece mai mult timp cu fiinţele dragi.



"Este o ocazie bună care ne oferă posibilitatea să le mulţumim pentru faptul că sunt în viaţa noastră, să le mulţumim pentru că ne fac viaţa mai colorată", a menţionat premierul Pavel Filip.



Ministrii spun că acestă zi o vor dedica întru totul femeilor din viaţa lor, fie că e vorba de mamă, soţie sau fiică.



"Merg la mama la Orhei să o felicităm pentru că este o sărbătoare frumoasă şi merită de sărbătorit", a declarat Vitalie Iurcu, secretar de stat la Ministerul Economiei.



"Voi sărbători lângă cele mai dragi fiinţe soţia, fiica, mama soacră, cele mai dragi fiinţe. Cel mai frumos cadou sunt florile şi prezenţa bărbaţilor alături de doamne", a precizat Ion Chicu, ministrul Finanţelor.



"Este un prilej foarte bun în care vom petrece timpul împreună după o perioadă îndelungată când am fost implicaţi în diferite activităţi", a subliniat Nicolae Ciubuc, ministrul Agriculturii.



Femeile care fac parte din Cabinetul de miniştri spun că nu îşi doresc cadouri scumpe.



"Îmi plac foarte mult florile de primăvară şi atunci când sunt în abundenţă aşa se întâmplă că am fini, am prieteni şi desigur soţul meu atunci aceste flori sunt cu prisosinţă", a menţionat Monica Babuc, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.