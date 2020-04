Cum facem corect cumpărăturile pe timp de pandemie

Reporter: "Prima regulă şi cea de bază este lista de cumpărături care o facem de acasă. Asta ne va ajuta să petrecem cât mai puţin timp în magazin, dar şi să mergem direct la rafturile care avem nevoie.""Este indinspensabil ca atunci când ieşim în spaţiu public, inclusiv la cumpărături să ne echipăm corespunzător. Este vorba în primul rând despre mănuşi şi mască. Iar cei care nu au, o pot face la intrarea în fiecare magazin. Dar nu înainte de a folosi dezinfectantul."Reporter: "Pentru că coşurile şi cărucioarele pot fi o sursă de infectare, noi vă îndemnăm să folosiţi o pungă.""Pe lângă distanţa socială care trebuie neapărat păstrată, trebuie să evităm să punem mâna pe mai multe produse, dar mai ales când e vorba de fructe.""Nu în ultimul rând vă îndemnăm să cumpăraţi produse gata ambalate.""La final străduiţi-vă să achităţi cu cardul pentru a evita să puneţi mâna pe bani, întrucât ei pot fi o adevărată sursă de infectare."Specialiştii recomandă să facem acest lucru de fiecare dată când revenim dintr-un spaţiu public.MARCELA CHILIANU, şef secţie epidemilogie, Spitalul Clinic Republican: "Ceea ce ţine de haina groasă de dorit să o lăsăm să se aerisească timp de 24 de ore undeva la balcon. A doua zi când ieşim să luăm altă haină, să le rânduim. Dacă este posibilitatea de a fi spălată, evident că este de dorit să fie spălată, virusul este foarte instabil la temperaturi mai înalte de la 50 de grade în sus. De dorit de fiecare dată când intrăm în casă, pentru că noi nu ştim pe unde am fost, pe unde am umblat să prelucrăm încălţămintea cu soluţiue pe bază de clor."Punga în care am adus produsele trebuie dezinfectată sau aruncată."Cel mai important la spălatul fructelor e ca acestea să fie clătite sub apă caldă sau chiar sub apă fiartă, iar pentru a ne asigura că au dispărut toţi microbii trebuie să punem fructele pentru două ore la rece."Regula de bază, recomandată de toţi specialiştii în această perioadă, este spălarea mâinilor cât mai des cu apă şi săpun şi folosirea soluţiilor dezinfectante pe bază de alcool.