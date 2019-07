Cum au sărbătorit azi moldovenii care poartă numele sfântului Ioan Botezătorul

Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc, astăzi, nașterea sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în popor și ca Drăgaica sau Sânzienele.



”Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului. Înaintea mergătorului și botezătorului Ioan”.



De dimineață, la Catedrala Mitropolitană, au venit sute de oameni. Printre ei au fost şi mulţi care poartă numele Ion.



”Desigur așa a fost tradiția când m-am născut eu, a pune numele sfinților a cărui preajmă te afli. Adică sunt născut în ajunul Sfântului Ioan. Această tradiție se păstrează din generație în generație și astfel numind strănepoții este totuși o cinste a buneilor sau mă rog a părinților.



”Sigur că sărbătoresc, fiindcă este și păstorul de nume. Nu am fost născut astăzi, dar a fost pus în cinstea sfântului Ioan Botezătorul, fiindcă am fost aproape de sărbătoare. Sigur, cu mare drag îl port”.



Oamenii au venit la biserică să se roage pentru cei dragi.



”Am venit să ne rugăm pentru sănătatea apropiaților, pentru ca să crească copilașii sănătoși și să ne ajute Dumnezeu să fie pace în țară. Da, la mine soțul e Ion. Sărbătorim”.



”E o sărbătoare mare, a doua săptămână de post. Da, plus că tatăl meu tot e numele Ion. Deci e o sărbătoare în plus pentru noi”.



”Această sărbătoare, popular zic, mai este numită sânzâienile. În această zi în biserică sunt aduse diferite flori și ierburi, care sunt binecuvântate și creștinii le oferă unii altora”, a declarat Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca.



Potrivit datelor Întreprinderii de Stat Registru, în Moldova, peste 100 mii de bărbați poartă numele Ion, iar aproape 58 de mii sunt înregistrați ca Ivan. Totodată, aproape cinci mii de femei se numesc Ioana.