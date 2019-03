Cum au petrecut femeile de la sate ziua de 8 martie

În timp ce pentru femeile din Capitală, astăzi, este o sărbătoare dedicată doar răsfăţului, pentru majoritatea femeilor de la sate, 8 martie este o zi ca toate celelalte.

Asta ne-au spus mai multe doamne din satul Bravicea, raionul Călăraşi. Astăzi, unele dintre ele au muncit prin gospodărie sau au fost la serviciu, în loc să sărbătorească.



Pe soţii Ierhan i-am găsit pe deal în timp ce legau la vie. Elena Ierhan spune că opt martie este o sărbătoare care vine şi pleacă, dar zilele însorite în care e numai bine de muncit nu aşteaptă.



"Când e vremea rea sărbătorim. -Azi toată ziua aşa o să sărbătoriţi aşa, da? -O să vedem, cât o să reuşim atât. Diseară ne ducem acasă facem masă, ne pregătim. Am pus nişte frigărui la marinat."



"Eu i-am propus să stea acasă, dar nu a vrut. A zis cum să te duci singur. O zis că merg şi eu."



Pentru mătuşa Iulia Josan 8 martie nu este altceva, decât un prilej în care îşi aşteaptă cu nerăbdare cei

patru copii, 12 nepoţi şi două strănepoate. Iar până sosesc oaspeţii îşi vede de treburile gospodăriei.



"Eu nu pot şedea, dacă şezi ţi se pare ziua un an. Iaca în tot anul mă întâlneam cu feciorii, cu fiicele şi în tot anul am făcut 8 martie. Şi mă gândesc că poate şi anul ăsta vor veni macar care sunt mai aproape, care sunt mai departe n-o să vină, dar care mai aproape, da. "



Totuşi, pe uliţă am întâlnit şi bărbaţi cu flori în mâini sau mărţişoare. Ei spun că nu au uitat faptul că ziua de opt martie este dedicată femeilor dragi din viaţa lor.



"Mă duc să felicit o vecină cu un mărţişor şi ...iaca l-am cumpărat acum. Mă duc să o felicit că e vecină, mă mai duc, iau apă de băut de la ea şi mă împac bine."



"O să ne ducem acasă o să servim câte un pahar de cinste, o să mâncăm o mâncare bună. Totul de casă, noi nu cumpărăm."



Ziua de 8 martie a devenit Ziua Internationala a femeiii in anul 1911. Este considerată drept zi de solidaritate si promovare a drepturilor sociale si economice ale femeilor.