Cum au ajuns peste 530 de perscari ruşi să plutească pe o bucată de gheață, care s-a desprins de insula Sahalin (VIDEO)

28 января 2020 года. Трансляция он-лайн. ???? Несмотря на многочисленные предупреждения и запреты, рыбаки снова отправились за уловом... ???? Залив Мордвинова: люди, море, уплывающие льдины. Благодарим автора видео @marchenk.maksim