Cum arată șenilatele IGSU cu care pompierii au intervenit pe drumurile impracticabele din țară (FOTOREPORT)

foto: IGSU

Salvatorii moldoveni au fost mobilizaţi pentru zeci de intervenţii în mai multe localităţi din întreaga ţară iarna aceasta. Autospecialele de tip amfibie intrate în dotarea reprezentanţilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la sfârşitul anului trecut au ajuns la momentul potrivit. Vehiculele cu tracţiune integrală care pot fi utilizate cu roţi sau şenile pot ajunge în zone cu teren accidentat unde niciun utilaj nu ar fi ajuns.



"Atunci când am avut temperaturi joase cu precipitaţii sub formă de lapoviţă, am avut solicitare de la serviciul medical pentru a ne deplasa pe două adrese",a declarat Ghenadie Cuciuc, şef direcţia Situaţii Excepţionale Căuşeni.



"Era zăpadă, era gheţuş. Automobilul de la salvare nu avea posibilitate să meargă deoarece drumul era în pantă. Am intervenit cu echipa de salvatori am luat pacientul, a fost dus la medici, acordat primul ajutor medical după care transportat acasă", a zis Sergiu Untilov, şef adjunct al direcţiei Situaţii Excepţionale Căuşeni.



Pentru a se familiariza cu utilajul, salvatorii din Căuşeni au participat la un exerciţiu. Potrivit scenariului, într-o pădure din apropiere, un bărbat a fost imobilizat de un copac care a căzut peste el. Pentru a ajunge la victimă, salvatorii au avut de parcurs în jur de 10 kilometri pe teren accidentat, cu zone mlăştinoase şi cursuri de apă.



"În meseria noastră timpul are o mare valoare, deoarece cât mai repede ajungi la o persoană care trebuie salvată, cu atât mai eficient este lucrul nostru".



Misiunea salvatorilor s-a încheiat cu succes.



"Intemperiile din ultima perioadă au pus la grea încercare salvatorii din Republica Moldova. În mai multe localităţi din ţară, aceste autovehicule de tracţiune sporită au dus sinistraţi, au dus ajutoare pentru oamenii care au fost în dificultate", a declarat Liliana Pușcașu, purtător de cuvânt al IGSU.



Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă are în dotare 12 de automobile de teren, şi tot atâtea maşini de tip amfibie. Noile utilaje au fost achiziţionate cu 17 milioane de lei, bani de la bugetul de stat.