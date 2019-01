Cum arată NOUL SEDIU al Serviciului Național de Management al Frecvențelor Radio. Filip: Vom oferi certificate europene (FOTO)

Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio are un sediu nou, dotat cu echipamente moderne care vor spori calitatea serviciilor prestate. Acesta a fost inaugurat astăzi, iar la eveniment a fost prezent şi premierul Pavel Filip.

Noul sediul al SNMFR dispune de utilaje de ultimă generație care vor asigura utilizarea eficientă a resurselor de spectru radio și verificarea calității serviciilor electronice furnizate cetățeanului. Prim-ministrul a apreciat gestionarea eficientă a resurselor financiare de către administrația instituției, care a permis crearea noilor condiții de activitate.

"Consider că a fost o activitate eficientă și trebuie să recunoaștem că sunteți o echipă puternică. 5 ani de zile am fost în fruntea Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, am avut o conlucrare foarte bună și vreau să vă spun că sunt mândru de ceea ce am văzut astăzi aici", a menționat șeful Executivului.

Pentru prima dată în Republica Moldova a fost construită Camera semianecoică, validată internațional. Aceasta dispune de un laborator, care în viitorul apropiat va fi inclus în circuitul internațional de acreditare, iar documentele tehnice emise de acesta vor putea fi recunoscute la nivel european.

Totodată, noul sediu dispune și de o Staţie centrală a Sistemului Naţional de Radiomonitoring al Spectrului de Frecvenţe Radio (SNRSFR), care permite măsurarea şi verificarea parametrilor tehnici ale emiţătoarelor radio autorizate şi depistarea surselor radio neautorizate.

Totodată, urmare a iniţiativei Guvernului, în scopul îmbunătăţirii serviciilor prestate de furnizorii de telefonie mobilă celulară a fost implementat Sistemul mobil de măsurare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice mobile celulare.

"Îmi aduc aminte cu lux de amănunte conlucrarea noastră atunci când am elaborat Programul de gestionare a Frecvențelor. De fapt, gestionarea eficientă a spectrului de frecvențe nu înseamnă altceva decât o contribuție la întărirea suveranității și independenței statului. Este o dimensiune foarte importantă și, desigur, că vorbește despre capacitatea dumneavoastră, a celor implicați în acest domeniu", a declarat Pavel Filip.

În context, prim-ministrul a felicitat angajații instituției cu ocazia aniversării celor 25 de ani de activitate a Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio, arătându-se convins că SNMFR se va dezvolta în continuare în pas cu cerințele epocii informaționale și va spori în permanență calitatea serviciilor de comunicații.

SNMFR asigură utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio, garantează calitatea serviciilor de comunicaţii electronice prestate de operatori către consumatori finali și răspunde pentru certificarea echipamentelor radio-electronice ce au acces pe piața Republicii Moldova.