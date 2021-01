Cum arată frigiderul în care vor fi păstrate vaccinurile anti COVID-19 pentru imunizarea moldovenilor (FOTO)

Ministerul Sănătăţii a făcut publice câteva fotografii cu frigiderul în care vor fi păstrate vaccinurile anti COVID-19 pentru imunizarea moldovenilor.

Potrivit MSMPS, Moldova are capacitate de stocare a vaccinului la – 70oC în mărime de 140 mii doze de vaccin în cadrul ANSP, cu posibilitatea de extindere de la sfârșitul lunii ianuarie 2021, cu spațiu adițional minim pentru încă 400 mii doze de vaccin la temperatura de -70 oC.

De asemenea, Centrele de Sănătate Publică dețin în dotare congelatoare care asigură temperatura de -20° C.

Totodată, în cadrul Mecanismului de răspuns la COVID-19 finanțat de Fondul Global a fost solicitată achiziționarea a 4 congelatoare: 2 cu regim de temperatură -20 C și 2 unități cu regim -70 C, care urmează să intre în țară până pe 31 ianuarie.

Amintim că Moldova va beneficia de primul lot de vaccin anti COVID-19 până la finele lui ianuarie, iar campania de imunizare va începe în februarie.



Conform recomandărilor internaționale, accesul la vaccinare va fi prioritizat pentru grupurile de populație cu risc sporit. În prima etapă vor fi imunizați lucrătorii din domeniul medical și personalul, beneficiarii din cadrul serviciilor de asistență socială. Etapa a doua prevede vaccinarea adulților cu vârsta mai mare de 60 ani, persoanelor cu comorbidități, angajaților structurilor de menținere și asigurare a ordinii publice, apărării și securității statului și lucrătorilor sistemului penitenciar. Iar în etapa a treia va fi imunizată populația generală, indiferent de vârstă, care nu a fost inclusă în primele etape.

La prima etapă, Republica Moldova va recepționa cu titlu gratuit, prin intermediul COVAX, vaccin anti COVID-19 pentru 20% din populația totală, de pe ambele maluri ale râului Nistru. Ulterior, Guvernul va putea solicita suplimentar, prin intermediul programului de Cost-Sharing COVAX, doze pentru încă 30% din populația totală. Concomitent, Republica Moldova este în proces de obținere a unor cantități de vaccin în calitate de donații din partea UE și a altor state.

Vaccinul anti COVID-19 va fi administrat în cadrul Instituțiilor Medico-Sanitare Publice în mod gratuit.

