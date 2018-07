Cum arată cele 23 de ambulanţe care astăzi au plecat în centrele de sănătate din ţară (FOTOREPORT)

Medicii spun că sunt mulţumiţi că nu vor mai fi nevoiţi să lucreze pe ambulanţe vechi şi că vor putea interveni mai repede pentru ajunge la fiecare pacient, care are nevoie de ajutor."În ultimul timp se strica des, e foarte obosită. De acum, o să lucrăm mai departe,să facem bine pentru popor", a spus Vasile Ursu, şofer pe ambulanţă."În această maşină avem un oximetru, care măsoară saturaţia de oxigen în sânge, acolo avea mic, portativ, dar aici este mai performant, electrocardiologul. Aici se poate de transportat orice pacient în stare gravă, sub monitorizarea electrocardiogramei", a spus Ion Agachi, felcer."Dacă e ambulanţa nouă asta înseamnă că au de câştigat pacienţii, populaţia, toţi care au nevoie de acest ajutor medical.""Faţă de aceste maşini, erau necomfortabile, nu erau aşa de frumoase, nu erau aşa comfortabile pentru a acorda primul ajutor.""Avem aparate performante.""Datorită împrumutului de 12 milioane de euro,a cordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Desigur, prin această achiziţie, atât aceste 69 de ambulanţe, cât şi cele care vor veni, vor acoperi 70 la sută din necesarul total sistemului de oferire de asistenţă prespitalicească de urgenţă", a spus Svetlana Cebotari, ministrul Sănătăţii."Vreau să spun că majoritatea parlamentară şi comisia buget şi finanţe a susţinut acest proiect şi susţine, în continuare, Executivul să implementeze iniţiative naţionale de acest fel", a spus Cornel Dudnic, deputat PDM "Sunt foarte mult aşteptate aceste automobile în satele şi oraşele din ţară şi eu cred că ceea ce am văzut noi astăzi o să ne ajute foarte mult la tratamentul la timp al pacienţilor", a spus Boris Golovin, deputat PDM