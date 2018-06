Cum arată cea mai scumpă casă din lume. A fost estimată la jumătate de miliard de dolari (FOTO)

Villa Les Cèdres este situată în comuna Saint-Jean-Cap-Ferrat, din sudul Franței, și a fost construită pentru un rege. Cea mai scumpă casă din lume își așteaptă de ceva vreme noul proprietar. Impresionanta proprietate, construită în jurul anului 1830, a fost scoasă din nou la vânzare pentru suma de – atenție – 410 milioane de dolari.

Inițial, s-a cerut pe ea peste 1 miliard de dolari, însă proprietarul actual al casei, Suzanne Marnier-Lapostolle, a mai lăsat la preț ca să o poată vinde.

Reședința i-a aparținut cândva lui Leopold, cel de-al doilea rege al Belgiei. Casa a fost cumpărată de vestitul monarh în ultima parte a vieții sale (1904), dar a reușit să o extindă și să îi aducă îmbunătățiri. Sigiliul regal poate fi observat, și astăzi, pe unul dintre pereții sufrageriei. Abia după moartea sa, vila de lux a intrat în proprietatea familiei Marnier-Lapostolle. Casa aparține acestei familiei, celebră pentru fabricarea coniacului, din anul 1920.

Villa Les Cèdres is a 187 y/o 18k sqft mansion on the coast of Saint-Jean-Cap-Ferrat. Boasts 14 bedrooms on 35 acres of land. pic.twitter.com/sPZXaGF4E0