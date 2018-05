Cum afectează seceta şi temperaturile prea ridicate culturile agricole

Mai multe culturi agricole sunt în pericol din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă şi a lipsei precipitaţiilor. Fermierii sunt îngrijoraţi că ar putea înregistra pierderi considerabile, dacă în următoarele două săptămâni nu va ploua.



Agricultorul Nicolae Sprâncean din localitatea Hîrtopul Mic, raionul Criuleni, spune că mai multe culturi rezistă doar datorită la rouă şi îngrășămintele care au fost introduse în sol.



"Avem un câmp de orz, în prezent înfloreşte, din cauza lipsei de precipitație avem în jur de 30-40 % din roadă putem să o pierdem", a spus Nicolae Sprâncean, producător agricol.



Cea mai critică situaţie este în lanurile de grâu. Crăpăturile ajung până la 40 de centimetri în pământ. Agricultorul spune că dacă nu va ploua în următoarele două săptămâni pierderile ar putea ajunge până la 30 %.



Cea mai rezistentă cultură este floarea soarelui.



"Am mai cultivat printre rânduri, am astupat din crăpăturile care au apărut şi aici avem încă rezerve, căci rădăcina este dusă mai jos de 30 de cm şi încă supraveţuieşte, nu are probleme", a spus Nicolae Sprâncean, producător agricol.



Specialiştii din cadrul ministrului Agriculturii susţin că precipitaţiile care au căzut recent au fost insuficiente pentru culturi.



"Avem o discrepanţă mai majoră, deci temperaturile de la suprafaţa solului ajung până la peste 30 de grade la umbră, dar cele din sol la 7-8 grade. Sunt mai mult afectate semănăturile de primăvară deoarece nu au reuşit să germineze", a spus Vasile Şarban, şef al direcției politici de producție.



Totodată, meteorologii nu au veşti prea bune. Ei spun că în unele raioane situaţia privind lipsa de umeditate este critică.



"Am avut cantităţi de până la 1-5 cm ceea ce este insuficient, fiindcă perioada din aprilie a fost una secetoasă. Ne aşteptăm ca în următoare zile să cadă precipitaţii, acestea vor fi mai mult pe partea de Centru şi Sud", a spus Ghenadie Roşca, meteorolog.



Sinopticienii menţionează că vor cădea ploi slabe până vineri. Potrivit Ministerului Agriculturii, în Moldova sunt peste 820 de mii de hectare însămânțate cu grâu, orz şi rapiță. Totodată, meteorologii prognozează ploi slabe până în data de 11 mai, însă specialiştii susţin că aceste precipitaţii vor fi insuficiente.