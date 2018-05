Cum a sărbătorit Kylie Minogue împlinirea a 50 de primăveri (FOTO)

Kylie Minogue a marcat împlinirea a 50 de primăveri într-un mod cu totul… exotic. Cântăreața australiană și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare cu o imagine provocatoare, deloc cuminte, dintr-un pictorial nud, în care apare acoperită doar de o chitară.

Fotografia a fost postată pe Twitter și în numai câteva ore a strâns numeroase comentarii și aprecieri. Prințesa muzicii pop, așa cum este supranumită artista, a dat o superp-party, la care a invitat numeroși prieteni, între care fostul ei coleg de platou, Jason Donovan, și fostul iubit, Graham Norton.

începe o nouă decadă. Sunt foarte recunoscătoare pentru toate oportunitățile pe care mi le-a dat viața până acum. 50…Tot înainte!”.

În aceeași zi, cântăreața a postat mai multe imagini pe Twitter: fotografii din concerte, din videoclipuri, precum și prima imagine făcută după ce a învins cancerul de sân, cerându-le fanilor să doneze organizațiilor care se ocupă de găsirea unui tratament pentru eradicarea bolii, scrie tabu.ro.

Kylie Minogue s-a născut la 28 mai 1968 în Melbourne, Australia. Și-a început cariera în 1986, cu un rol în serialul Neighbours, și a fost model până a început să cânte și a devenit celebră în întreaga lume.

And so a new decade begins. How thankful I am for the opportunities life has afforded me. 50..... Let's go! pic.twitter.com/piZy3FMtHu