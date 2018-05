Cum a reacţionat o jurnalistă când un suporter a început să o pipăie în emisie directă la TV (VIDEO)

O reporteră sportivă a fost pipăită în timpul unei transmisiuni în direct și a reacționat imediat, devenind o eroină pe rețelele sociale, scrie realitatea.net.

O transmisiune în direct după un meci de fotbal s-a terminat cu scandal după ce un suporter a pipăit-o pe reporteră.

Maria Fernanda Mora se afla în fața unui stadion din Guadalajara, Mexic, în momentul în care mai mulți suporteri s-au apropiat de ea.

Reportera vorbește la microfon în timp ce fanii dansează lângă ea, iar la un moment dat se întoarce și îl pocnește cu microfonul pe unul din ei.

Ea a relatat mai apoi ce s-a întâmplat în clipul devenit viral.

"Ce mi s-a întâmplat joi li se întâmplă multor femei zi de zi în spațiile publice. Diferența este că mie mi s-a întâmplat în timpul unei transmisiuni în direct și am decis să mă apăr. Am crezut inițial că m-a atins accidental, deoarece oamenii se împingeau, așa că am continuat să vorbesc în fața camerei. Tipul ăsta, încurajat probabil de faptul că nu am reacționat, mi-a pus mâna între fese de încă două ori. Atunci am decis să mă apăr", a explicat Maria Fernanda Mora într-o postare pe Instagram.

Mai mulți jurnaliști din Mexic s-au solidarizat cu Mora și i-au apărat dreptul de a reacționa în felul în care a făcut-o.