Cum a fost sărbătorită relaxarea la Paris. A fost nevoie de intervenția polițiștilor (VIDEO)

Poliția din Paris a fost nevoită să intervină pentru a dispersa mulțimea și a interzis consumul de băuturi alcoolice pe malurile Senei și pe popularul Canal Saint-Martin, după ce mulțimi de oameni s-au adunat luni seara pentru a se bucura de libertatea recent recuperată, după opt săptămâni de carantină, relatează France24, citat de digi24.ro.

După două luni de restricții dure, în Franța s-au deschis saloanele de coafură și înfrumusețare, florăriile și unele magazine, în condiții obligatorii de distanțare socială.

Restaurantele și barurile, aflate în centrul vieții sociale din Franța, au rămas însă închise și încă nu se știe până când, în condțiile în care guvernul francez ridică treptat restricțiile pe care le-a impus pentru stoparea răspândirii coronavirusului.

Mulți parizieni nu au putut rezista tentației de a sărbători relaxarea parțială, iar bucuria lor a fost însoțită de vin sau bere. În timp ce soarele apunea peste pitorescul canal Saint Martin, tinerii s-au adunat acolo, stând umăr la la umăr, până când poliția a intervenit pentru a dispersa mulțimea.

VIDEO: Paris police break up crowds.



Police were forced to step in to clear the banks of Canal Saint-Martin after crowds of Parisians gathered at the end of two months of lockdown pic.twitter.com/ak6eBb3JLU