Cum a fost prinsă deputata Alina Zotea pe stradă (VIDEO)

Maşina deputatului liberal Alina Zotea a fost parcată neregulamentar pe un trotuar de pe strada Bucuriei din Capitală. Cazul a fost semnalat de un activist StopHam Moldova care l-a făcut public pe o reţea de socializare. Fiind întrebată de ce şi-a lăsat maşina pe trotuar, Alina Zotea a răspuns că nu se afla la volan.

"Mergeam pe această stradă şi am văzut o maşină parcată chiar pe trotuar.Mi-am adus aminte este iubita noastră Alina Zotea. Nu e bine!"



Activistul a sunat la 112 şi a solicitat un echipaj al poliţiei.



"- 112 Ce urgenţă aveţi?

- Bună ziua! Mă numesc Alexandru. Sunt nemulţumit că maşina stă aici, pe trotuar. Pot să chem un echipaj al poliţiei?

- Unde vă aflaţi?

- Bucuriei 10."



Poliţiştii care au venit la faţa locului au declarat că şoferul care a parcat neregulamentar va fi sancţionat.



" - Bună ziua! Și dvs. să trăiți!

– Nu am putut să trec pe lângă așa încălcare. Mai ales că știu că această femeie nu încalcă regulamentul pentru prima dată.

– Facem conform regulamentului și va fi trasă la răspundere.

– Mulțumesc pentru slujbă! Toate bune

– Să aveți o zi frumoasă!"



Alina Zotea a declarat pentru Publika TV că nu ea era la volanul automobilului.



"Zilele trecute am avut câteva probleme tehnice la maşina personală, respectiv am rugat o rudă să mă ajute cu deservirea tehnică a maşinii, iar astăzi când am văzut acel filmuleţ plasat de StopHam iniţial nici nu ştiam despre ce este vorba", a spus prin telefon Alina Zotea, deputat PL.



Parcarea neregulamentară se pedepseşte cu amendă de până la 300 de lei şi două puncte de penalizare. Alina Zotea a spus că şi-a atenţionat ruda ca să achite amenda pentru că a parcat în loc interzis. Ea a mai declarat că de câte ori a încălcat legea, a recunoscut şi şi-a ispăşit pedeapsa.

În septembrie 2017, Alina Zotea a fost filmată, la fel de activiștii StopHam Moldova, cum a parcat neregulamentar pe trotuar, în apropierea Băncii Naţionale. Atunci, aceștia au încleiat pe automobilul acesteia un abțibild cu mesajul: "Nu îmi pasă de voi".