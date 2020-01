Cum a fost anul 2019 pentru fotbalistul moldovean care joacă pentru o echipă din România

2019 a fost un an cu multe schimbări pentru fotbalistul moldovean Vadim Rață. Iarna trecută mijlocașul a plecat de la Milsami Orhei și a semnat cu gruparea din România Chindia Târgoviște, care evolua în acel moment în liga a doua. Până atunci discipolul clubului Sheriff Tiraspol a jucat doar în Republica Moldova. Rață susține că a decis să evolueze în străinătate, deoarece a simțit că nu este apreciat la justa valoare acasă.



"Fiecare sportiv o să vă spună, când omul stă pe loc şi nu are o provocare nouă, el începe să degradeze. Am simţit asta pe propria piele şi am hotărât să plec cu orice preţ, oriunde ar fi, pentru că aveam nevoie de o nouă provocare."



Internaţionalul moldovean a promovat cu Chindia în prima ligă valorică a fotbalului românesc, fiind în prezent unul dintre jucătorii de bază. El a disputat 17 meciuri în actuala ediție a Ligii I și a înscris două goluri. Vadim a adus victoria echipei antrenate de celebrul Viorel Moldovan în partida cu Astra Giurgiu și a mai punctat în meciul cu Academica Clinceni.



"Un campionat puternic, un campionat care este mediatizat foarte bine. Au mulţi suporteri, stadioane, totul e la un nivel foarte ridicat. Am simţit că am progresat acolo. Viorel Moldovan, antrenorul Chindiei, m-a ajutat din punct de vedere psihologic, la fel ca şi antrenorii secunzi m-au ajutat psihologic."



Performanțele fotbalistului de 26 de ani nu au fost trecute cu vedea de noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Engin Firat, care l-a convocat la prima reprezentativă a țării noastre.



"Aşteptam convocarea în luna octombrie. Am avut o perioadă bună la echipa de club şi chiar am aşteptat asta, însă Semion Altman a crezut altfel. Nu ştiu, vede el mai bine. Poate are nevoie pentru o schemă de joc alţi jucători. Asta e! Nu am nicio supărare şi am continuat să muncesc."



Rață a îmbrăcat tricoul naționalei după o pauză de mai bine de un an și jumătate. Selecționerul "tricolorilor" l-a titularizat în partida de la Paris cu Franța, campiona mondială în exercițiu, din cadrul preliminariilor EURO-2020. Mijlocașul a profitat pe deplin de șansa acordată și a marcat în minutul 9.



"Atunci când am fost pe teren nu am realizat. Am realizat abia după meci, când am primit foarte multe felicitări de la colegi, prieteni şi oameni, care nu-i cunoşteam. Nu am câştigat nicio cupă, nimic, dar e o victorie proprie pentru mine, e o amintire frumoasă şi sunt foarte bucuros că am reuşit golul ăsta."



Fotbalistul nu a crezut înaintea partidei că va marca pe "Stade de France". A făcut și un pariu cu unul dintre coechipierii de la Chindia despre asta și în cele din urmă a pierdut.



"I-am zis: Nu cred, îţi dai seamă, jucăm cu selecţionata Franţei". Mi-a spus ca să marchez. Am marcat şi am dat pariu. O sticlă de coniac moldovenesc a vrut băiatul."



Peste câteva zile Vadim Rață va reveni în România și va relua antrenamentele cu gruparea din Târgoviște.

După 22 de etape disputate,Chindia se află pe locul 12 în clasament.

