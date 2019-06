Cum a cucerit lumea modei un bărbat de 65 de ani din Coreea de Sud (VIDEO)

La 65 de ani, un bărbat din Coreea de Sud nu-și face planuri de pensionare sau plimbat nepoții, ci a făcut o schimbare majoră din punct de vedere profesional.

Kim Chil-doo a devenit primul model senior din țara lui, îndeplinindu-și astfel un vis pe care îl avea din tinerețe. Atunci însă nu a avut curajul necesar și nevoia de bani a fost prea urgentă, scrie digi24.ro.

„Asta am vrut să fac atunci când eram tânăr, dar am renunțat la plan, pentru că am vrut să fac bani. Mi-am spus că poate nu este prea târziu...”, a declarat Kim. „Mă bucur că am facut-o - este foarte distractiv să fii model. Senior? E doar o etichetă”, a mai spus el.