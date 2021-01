Cum a arătat Revelionul 2021 în lume, pe timp de pandemie (FOTO)

Restricţiile generate de pandemia de coronavirus au anulat marile petreceri din stradă de Anul Nou din marile oraşe ale lumii. În New York, imaginile din Times Square erau de nerecunoscut, cu doar câteva zeci de persoane, departe de sutele de mii de oameni care sărbătoreau trecerea în noul an în anii anteriori, scrie libertatea.ro.

Circulaţia românilor în noaptea de Revelion a fost interzisă, confom hotărârii de prelungire a stării de alertă din 14 decembrie. Astfel, petrecerile şi focurile de artificii din pieţele centrale ale marilor oraşe ale ţării au lipsit, dar au fost compensate cu artificiile lansate de mulţi dintre români.

În New York, doar o mână de oameni au fost lăsați să intre în Times Square pentru a urmări manifestaţiile de Revelion. Li s-a permis accesul în principal angajaţilor din prima linie în lupta cu coronavirusul, scrie BBC. De asemenea, The New York Times scrie că au existat doar câteva zeci de oameni care au numărat secundele până la intrarea în noul an. În anii anteriori în Times Square se adunau sute de mii de oameni pentru a sărbători Anul Nou.

Parisul nu a mai avut strălucirea din anii trecuţi. Franța a mobilizat 100.000 de polițiști pentru a da stingerea pe timpul nopţii.

Totodată, străzile din Londra au fost aproape pustii de Anul Nou, după ce poliția a avertizat oamenii să sărbătorească acasă. De altfel, noua tulpină de coronavirus se răspândește rapid în Anglia, iar 20 de milioane de persoane din regiunile cele mai afectate sunt în carantină.

La Berlin, spectacolul tradiţional de la Poarta Brandenburg, transmis de televiziunea naţională, a avut loc fără spectatori.

Adunarea tradiţională din piaţa Puerta del Sol din Madrid a fost anulată, iar spaniolii au fost îndemnaţi să mănânce strugurii de la miezul nopţii în case.

Au existat şi locuri unde oamenii au petrecut şi au putut urmări focuri de artificii impresionante. În Dubai, focurile de artificii de pe cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa, au luminat cerul.

Wuhan, locul de unde a pornit pandemia de coronavirus, a sărbătorit în stradă Revelionul. Mii de oameni s-au adunat în centrul orașului pentru numărătoarea inversă înaintea intrării în 2021, a relatat agenția Reuters.

Focurile de artificii de la miezul nopții au aprins Podul Tahya Masr din Cairo, Egipt.

De asemenea, artificiile și efectele de lumină de pe clădirea Taipei 101 au luminat cerul în Taipei, Taiwan.