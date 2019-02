Cum a apărut Angelina Jolie împreună cu cei 6 copii împreună la un festival de film. Se întâmplă rar

Actriţa americană Angelina Jolie şi cei şase copii ai ei şi ai lui Brad Pitt au avut o rară ieşire în public împreună, la premiera de la New York a debutului în regia de lungmetraj al actorului britanic nominalizat la Oscar Chiwetel Ejiofor, potrivit dailymail.co.uk.

Premiera filmului "The Boy Who Harnessed the Wind" a avut loc luni, în SoHo, New York, iar Angelina Jolie a fost invitată pe scenă, pentru o discuţie cu publicul, alături de Ejiofor - care semnează şi scenariul peliculei, în care şi joacă - şi de William Kamwajamba, autorul memoriilor care au stat la baza peliculei.

În noiembrie anul trecut, Angelina Jolie, în vârstă de 43 de ani, şi Brad Pitt, în vârstă de 55 de ani, aflaţi în proces de divorţ, au ajuns la o înţelegere privind custodia celor şase copii ai lor, după mai bine de doi ani de negocieri.

La începutul lunii februarie, tatăl Angelinei Jolie, actorul Jon Voight, a vorbit în exclusivitate pentru US Weekley despre calităţile de mamă ale fiicei sale.

"Este o mamă foarte implicată. Ştie ce trebuie să facă în ceea ce îi priveşte. Le oferă permanent iubire", a declarat starul serialului "Ray Donovan", în vârstă de 80 de ani. "Este şi foarte deşteaptă. Deşteaptă fată. Curajoasă. Are toate calităţile astea mari", a spus Voight.

"Mă rog pentru toţi membrii familiei - şi pentru Brad. Toţi vor fi în regulă. Asta este", a mai comentat actorul privind divorţul celor două staruri.

Jolie şi Pitt sunt implicaţi într-un conflict judiciar privind copiii şi divorţul de mult timp. La începutul lunii august 2018, Jolie a cerut în instanţă ca decizia de divorţ să fie pronunţată până la sfârşitul anului trecut. În documentele depuse în instanţă se indică faptul că Pitt "nu a plătit o pensie alimentară semnificativă de la separarea lor" şi că, deşi au fost făcute nişte aranjamente financiare neoficiale, plăţile nu au fost efectuate "regulat". La rândul său, avocatul lui Brad Pitt a depus o serie de documente în instanţă, spunând că, prin afirmaţiile sale, Angelina Jolie "încearcă să manipuleze presa".

Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au căsătorit în august 2014, după o relaţie de aproape zece ani. Cei doi au împreună şase copii, trei adoptaţi - Maddox, născut în august 2001, în Cambodgia, Zahara, născută în ianuarie 2005, în Etiopia, şi Pax, născut în noiembrie 2003, în Vietnam - şi trei biologici, Shiloh, născută în mai 2006, şi gemenii Knox şi Vivienne, născuţi în iulie 2008.