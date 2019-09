Cum a ajuns un copil de 6 ani să pornească o afacere

A vrut să-şi ajute mama şi a ajuns să iniţieze o afacere la vârsta de 6 ani. Cum a fost posibil?

Încă de la vârsta de 6 ani, Cory Nieves avea un plan ambiţios: să vândă prăjituri şi să strângă suficienţi bani pentru a-i cumpăra mamei sale o maşină. "Mă săturasem să tot merg cu autobuzul", a povestit el celor de la entrepreneur.com, citează businessmagazin.ro, "Şi voiam să o ajut pe mama mea."

Nieves a început să vândă cutii de prăjituri la preţul de 1 dolar. Când a simţit apetitul clienţilor, a început să caute pe internet reţeta perfectă de prăjituri cu ciocolată.

Alături de mama sa, băiatul a început să îşi ducă prăjiturile la festivaluri şi evenimente locale, folosind ca motto fraza "viaţa e prea scurtă ca să nu mănânci o prăjitură!"

Presa a început să îi dea tot mai multă atenţie, iar în 2015 Nieves a fost invitat la Ellen DeGeneres Show. Numărul comenzilor a fost atât de mare încât Cory Nieves a trebuit să meargă iar la un program TV, de această dată pentru a căuta finanţare din exterior.

Soluţia a venit în cadrul emisiunii The Profit de la CNBC, unde cei interesaţi i-au oferit un sprijin de 100.000 de dolari.

Cory Nieves are acum 15 ani, iar compania sa, Mr. Cory's Cookies, oferă 14 sortimente de prăjituri. Adolescentul are planuri de viitor cât se poate de serioase: "Când termin studiile, vreau să renunţ pentru o perioadă la businessul cu prăjituri. Vreau să încep o nouă afacere de la zero".