Culturi nimicite, case ruinate şi pagube de sute de mii de lei. PLOAIA TORENŢIALĂ a făcut PRĂPĂD în satul Ucrainca, Căuşeni (FOTO)

Pagubele lăsate în urmă de ploaia torenţială de sâmbătă seara în satul Ucrainca, raionul Căuşeni, se ridică la câteva sute de mii de lei. Cel mai mult au avut de suferit agricultorii, culturile cărora au fost spălate de ape.



Din cele 200 de hectare cu porumb semănate pe un câmp, circa şase hectare sunt distruse. Sergiu Stefanco spune că pe celelalte câmpuri situaţia ar fi similară.



"O parte din culturi nu cred că o să-şi mai revină. Au fost spălate în totalitate. Pierderile se estimează la aproximativ 6-7 mii de lei per hectar, poate şi mai mult", a menţionat Sergiu Stefanco, fermier.



Iar Nicolae Moscovciuc speră să poată recolta măcar câteva sute de kilograme de mazăre, deşi sunt şanse foarte mici. Ploaia a căzut exact când bobul era în perioada de coacere.



"Tare mare ploaie a fost aici. Tare mulţi bani am cheltuit, dar nu ştiu dacă îi voi putea scoate. La hectar am pierdut vreo 5-6 mii de lei", a declarat Nicolae Moscovciuc, fermier.



Şi afacerea familiei Moroz a fost luată de ape. Oamenii cresc de mai mulţi ani crizanteme şi legume în seră. Cu lacrimi în ochi, gospodina spune că pierderile ajung la 50 de mii de lei.



"Cu roşiile săptămâna asta trebuia să ieşim la piaţă. Nu sperăm să mai strângem ceva. Ele sunt inundate, nămolite", a spus Zinaida Moroz, localnică a satului Ucrainca.



Canalele de scurgere nu au putut face faţă volumului mare de apă, aşa că puhoaiele au ajuns în casele şi beciurile oamenilor:



"Deja a treia zi şi tot scoatem apă din beci. Canalul este plin cu apă, şi vine în beci pe sub pământ".



"În bucătărie totul era în apă. Înotam în apă. Tot beciul plin cu apă, garajul plin cu apă. Apa s-a ridicat aproximativ 1,20 metri. Până la ora 4 am scos nămolul din casă cu lopeţile, căldările".



Primarul din Ucrainca susţine că bugetul local este prea mic pentru a-şi ajuta sătenii. Ion Crivoi solicită ajutor din partea Guvernului.



"Cea mai mare salvare este din partea Guvernului Republicii Moldova, ca noi să primim un ajutor întru susţinerea şi recuperarea pierderilor", a declarat Ion Crivoi, primar de Ucrainca.



În total, 30 de gospodării au fost înnămolite, iar două case au fost complet inundate şi pereţii stau să cadă.