CULTURA, CINSTITĂ LA EDINEŢ. Artiştii din raion şi-au sărbătorit ziua profesională

Sute de angajaţi din domeniul culturii din raionul Edineţ şi-au sărbătorit ziua profesională. Oamenii s-au adunat la Casa de Cultură din oraş, unde au avut parte de un concert de excepţie.

Participanţii au primit diplome din partea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi a Consiliului Raional.



Vasile Timei are 12 ani şi cântă la trompetă. Băiatul a primit o diplomă pentru promovarea muzicii.



"Am participat la multe concursuri, turnee prin Belarusia, prin Bulgaria, Piatra Neamţ. Pentru mine tradiţiile strămoşeşti sunt foarte frumoase şi dragi", a spus trompetistul, Vasile Tinei.



De 28 ani, promovează arta şi Angela Bazatin, şefa Direcţiei Cultură din Edineţ.



"Am avut un mare noroc să fiu premiată din partea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, din partea ministrului, Doamnei Monica Babuc pentru activitatea prodigioasă. Succesele obţinute le datorez doar echipei cu care lucrez", a spus şeful secţiei Direcţia Cultură, Edineţ, Anegla Bazatin.



De o distincţie s-a învrednicit şi meşterul popular Valentina Guțu, care a moştenit dragostea pentru această artă de la mama sa.



" Întotdeauna mă strădui să fac nişte costume corecte, autentice. Acum am primit titlul de meşter faur", a spus meșterul popular Valentin Guțu.



Diplome şi cadouri au primit şi veterani culturii.



"Eu am lucrat la şcoala de muzică mai mult de 40 de ani şi am predat un instrument foarte interesant, care se numeşte acordeon", a spus fost profesor de muzică, Tudor Galbur.



" Nu m-am aşteptat la o aşa sărbătoare organizată frumos. Sunt foarte bucuroasă că avem aşa respect pentru că merităm", a spus meșterul popular, Galina Bradu.



Preşedintele raionului le-a mulţumit tuturor celor care îşi dedică viaţa pentru a promova valorile neamului.



"I-am scos în vizorul administraţiei pe cei care ani dea rândul au fost şi sunt alături de cultură. Ne dorim şi în continuare să fim mai insistenţi în ceea ce facem şi să promovăm cultura", a spus preşedintele raionului Edineț, Iurii Gargas.



Surpriza evenimentului a fost renumita interpretă Olga Ciolacu.



"Este o sărbătoare mai nouă şi ne bucurăm cu toţii. Vă doresc multă, multă răbdare. Vreau să mulţumesc în nume personal şi din numele dumneavostră domnului deputat în Parlament, domnului Oleg Sârbu, care a făcut posibilă această întâlnire", a spus artista poporului Olga Ciolacu.