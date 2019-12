Culorile Crăciunului: Circul din Chişinău are astăzi premiera stagiunii de iarnă

Circul din Chişinău are astăzi premiera stagiunii de iarnă. Programul intitulat „Culorile Crăciunului.” cuprinde numere cu clovni, dresură de animale, acrobaţie şi un show de lumini. Stagiunea se încheie în data de 12 ianuarie.

Artiștii au repetat toate mişcările pentru ca spectacolul să fie fără cusur.



„Voi activa cu un număr de Hula - Hop, sunt inele care le rotesc pe corpul meu. Am avut mult timp de pregătire, deoarece am vrut să fac unele schimbări, am vrut să fie un număr cât mai pozitiv și să dea o bunăstare, o senzație, deci sper că o să placă.”



„Voi participa în mai multe numere: gimnastica în aer, îmblânzitoare de șerpi, voi lucra cu ponei, voi asista la numărul de foc și la jonglare.”



„Voi prezenta un număr de gimnastică pe o rampă instalată în aer. Este o premieră pentru mine și e normal să am emoții, dar sper că totul va fi la super. Dacă publicul va fi mulțumit, înseamnă că am făcut o treabă bună.”



Directorul circului promite un program cu multe surprize plăcute.



„Împreună cu echipa și regizorul am încercat să creăm o adevărată atmosferă de sărbătoare. Programul este foarte variat, având în vedere că sunt foarte multe animăluțe, numerele foarte interesante, originale în felul său și așa că vă așteptăm cu drag. Ca de sărbători, în fiecare număr persistă o magie”, a spus directorul Circului din Chișinău, Alexandru Rusu.



Pregătirile pentru spectacol au durat mai mult de o lună. Spectacolul a început la ora 12:00 și va dura doua ore cu o pauza de 15 minute. Biletele pentru noua stagiune a circului vor costa între 150 şi 250 de lei. Reprezentarea va avea loc pe arena mică a circului.