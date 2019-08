Culori pastelate și imprimeuri rafinate, pentru toate gusturile. Asta îi așteaptă pe clienții "Floare Carpet"

Embed:

Cei mai entuziasmați de noile colecții s-au dovedit a fi cumpărătorii.



”Sunt foarte frumoase. Îmi plac culorile. Îmi place designul. Foarte frumos. O să luăm. Cred că o să luăm. N-o să ne ducem fără covor acasă.”



”Foarte frumoase. Calitatea este foarte bună. Chiar am un covor acasă ”Floare” și e foarte calitativ. E de lungă durată. Foarte bune.”



Potrivit directorului general al Societății pe Acțiuni ”Floare Carpet”, Veselin Rodideal, noile covoare sunt de mai multe dimensiuni, pot fi realizate și la comandă, iar prețul este accesibil pentru fiecare cumpărător.



”Noi am decis să fim și pe placul celor care vin din urmă, ca să satisfacem toate cerințele și gusturile lor. Sunt orientate și pentru cei care au gusturi rafinate și care se simt tineri în suflet. Toți pot să-și găsească un covor pe plac și pe buzunarul lor ”, a declarat Veselin Rodideal, director general al S.A ”Floare Carpet”.



”Noi am ales o gamă coloristică foarte liniștită, tonuri de crem, de bej. Am ales două culori ca accent: un albastru și un cărămiziu și anume gama aceasta liniștită este netipică companiei noastre”, a declarat Cătălina Apostolachi, designer al S.A ”Floare Carpet”.



Prezentatoarea de televiziune, Lilia Ojovan, şi interpretul Ion Paladi au fost prezenţi la lansarea noii colecții, ultimul în calitate de "ambasador al Floare Carpet”.



"Chiar sunt tare trendi și le poți vedea și în revistele de specialitate, și în casele marelor designeri din toată lumea. Adică, e ceva frumos”, a declarat Lilia Ojovan, prezentatoare.



”Sunt mândru și sunt onorat că am devenit fața sau ambasadorul acestui brand cum este ”Floare Carpet”. Un brand cunoscut în toată lumea.”



Societatea pe Acțiuni “Floare Carpet” a fost fondată în 1978. În acest an, 800 de metri de covoarele moldovenești au fost exportate, pentru prima dată, și în Statele Unite ale Americii.