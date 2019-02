Culoarea NEAGRĂ în tendințe la Tel Aviv. A devenit un trend alimentar în bucătărie

Este culoarea neagră. Corect! Negreu-negru! La Tel Aviv are loc în aceste zile un festival al bucatelor, toate de culoare neagră! La propriu! De la hamburgeri până la deserturi şi chiar şi căţei de usturoi. Toate acestea arată cât se poate de... negru.Usturoi negru, tarte şi torturi negre, chiar şi rissoto cu ciuperci negre, toate acestea pot fi nu doar văzute, dar şi gustate în cadrul festivalului. Apropo, acesta este primul Black Food Festival, care reuşeşte să-i adune pe cei mai curioşi. Tot ce este negru veritabil întâlnit acolo este, probabil, cafeaua sau oţetul balsamic. Dar să nu vă fie frică: culoarea neagră se datorează mai degrabă unui adaos alimentar inofensiv care, iată, poate da această nuanţă bucatelor tradiţionale."Sunt foodblogger şi vin din Ungaria. Am văzut că toţi prietenii mei de pe social media sunt tot mai interesaţi de noua nebunie alimentară - culoarea neagră. De aceea, am decis să experimentez şi eu şi vreau să vă spun că este cu adevărat o tendinţă puternică. Practic, toţi sunt ca şi obsedaţi, atunci când văd negru pe tort, pe alte mâncăruri. Interesant fenomen!"Boros a pornit primul Black Food Festival în Budapesta încă anul trecut în luna noiembrie. A fost un eveniment de mare succes aşa că imediat după asta, a mai organizat unul în Berlin. Acum, scopul ei este să poată face asta în cel puţin 20 de oraşe din diferite ţări, în următorii 20 de ani, scrie canal3.md "Este cât se poate de spectaculos. Nu am mai văzut vreodată usturoi negru. Este cu adevărat gustos şi dulce. Îmi place să gătesc, gătesc foarte mult şi asta ar fi un supliment în reţetele mele de gătit. În cadrul acestui festival, am văzut foarte multe tipuri de produse alimentare la fel ca şi mâncăruri gata pregătite, toate negre, şi am rămas surprinsă. Am gustat ciocolata neagră, cocktailul negru cu pomuşoare. A fost cu adevărat delicios. O daa!"Boros este de părere că acest trend alimentar în negru, va amplifica şi mai mult dezvoltarea industriei alimentare."Îmi plac la nebunie festivalurile. Merg la aproape orice festival care se desfăşoară aici, în Israel. Dar când am auzit de festivalul Black Food am zis: Ok! Este ceva nou. Trebuie să mergem neapărat să gustăm. Cu siguranţă, au pregătit ceva special acolo. Aşa că am cumpărat din timp bilete de intrare, am venit şi acum deja nu vrem să mai plecăm."Black Food Festival 2019 din Tel Aviv s-a încheiat, dar organizatorii promit că următorul va avea loc foarte curând.