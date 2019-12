CULMEA TUPEULUI! Momentul în care un tânăr a încercat să evadeze din sala de judecată (VIDEO)

Culmea tupeului. Un tânăr de 19 ani, reţinut la Moscova pentru omor, a încercat să evadeze din sala de judecată chiar de sub nasul poliţiştilor. Suspectul se afla în boxa acuzaţilor, fără cătuşe, când deodată, a ridicat două plăci de pe tavan şi s-a căţărat în pod.



În încercarea de a-l opri, poliţiştii l-au lovit de câteva ori cu bastonul şi l-au înţepat cu electroşocherul. Pentru a nu fi tras de picioare, bărbatul a lăsat şi pantalonii. După ce a agitat spiritele şi a înţeles că nu are scăpare, suspectul s-a predat.



"- Cobor!

- Mai repede coboară. Hai!

- Puneţi-i cătuşele!"



Tânărul a fost plasat în arest, iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru omor. În faţa oamenilor legii, acesta a recunoscut că şi-a ucis sora de 21 de ani. Întrebat ce l-a determinat să comită crima, suspectul a spus că a făcut ceea ce trebuia.



"Am făcut ceea ce era nevoie.

- Ce trebuia să faci, să o înjunghiezi, să o omori?

- Nu, să scap de demoni."



Presa rusă scrie că individul a aplicat victimei multiple lovituri de cuţit. Tragedia s-a produs în apartamentul în care cei doi locuiau cu chirie.

