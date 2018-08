Culesul pomuşoarelor de aronia este în toi. În acest an fructele s-au copt mai devreme

Culesul pomuşoarelor de aronia este în toi. În acest an, agricultorii spun că fructele s-au copt mai devreme, iar arbuştii au rodit foarte bine. Bobiţele sunt la mare căutare pentru conţinutul bogat de vitamine: A, E, C, şi P. Ultima se întâlneşte mai rar în alte fructe.



Acum patru ani, Aneta Ganenco din satul Cuizăuca, raionul Rezina şi-a deschis o afacere cu aceste pomuşoare. Femeia a adus arbuştii tocmai din Polonia şi i-a plantat pe 3,5 hectare de teren, pe care le-a lucrat, la început, doar prin metode eco.



"De la bun început nu am folosit nimic pentru a o stropi, nimic pentru a o fertiliza. Vitamina P este cea mai preţuită ce are în ea, ea are toate vitaminiele, dar şi alte pomuşoare au altele, însă vitamina P o are numai ea. O puteţi găsi sau în aronie sau în pastile", a spus fermierul, Aneta Ganenco.



Fructele de aronia pot fi consumate nu doar proaspete, dar şi uscate, în formă de suc sau dulceţuri.



"Cel care nu a reuşit să le cumpere în sezon în formă praspătă pentru ca să le congeleze sau să îşi facă o rezervă pentru iarnă, nu a pierdut foarte mult, poate să le consume şi în formă deshidrată", a spus fermierul, Aneta Ganenco.



Cei care muncesc pe plantaţie se bucură că au loc de muncă uşor şi aproape de casă.



"Se culege foarte uşor, la o tufă, depinde de mărimea tufei de la 10, 15 uneori şi 20 de minute dacă tufa este mai mare. Ne bucurăm că anul acesta avem roadă de ajuns."



"Ne bucurăm că avem un loc de muncă şi este plătit şi se culege tare uşor, mie tare îmi place. Ne bucărăm că avem unde face un ban."



După ce au fost culese, fructele sunt puse în astfel de caserole, apoi acestea ajung pe tarabele din pieţe unde un kilogram este 20 de lei.



În Moldova sunt în jur de 90 de hectare de arbuşti de aronia.