Culcuşurile cimpanzeilor sunt mai curate decât cele ale oamenilor

Paturile cimpanzeilor sunt mai curate decât cele ale oamenilor, se arată în concluziile unui studiu realizat recent în Statele Unite. Maimuţele antropoide dorm în culcuşuri complexe, realizate din crengi şi frunze. Iar ele oferă un exemplu care ar fi greu de urmat de un adolescent uman.



În plus, culcuşurile cimpanzeilor conţin mai puţine organisme bacteriene corporale provenind din materii fecale şi de pe piele în comparaţie cu paturile existente în majoritatea gospodăriilor umane, precizează sursa citată.



''Locuinţele oamenilor reflectă în mod efectiv propriul lor ecosistem, iar paturile lor conţin deseori un set de organisme dintr-un taxon ce se regăseşte în casă'', a explicat Megan Thoemmes, cercetătoare la Universitatea de stat din Carolina de Nord, care a condus echipa de oameni de ştiinţă.



Cercetătorii au prelevat mostre din 41 de culcuşuri de cimpanzei din Issa Valley, o regiune situată în Tanzania.



''Circa 35% dintre bacteriile prezente în paturile oamenilor provin de pe corpurile noastre, printre acestea numărându-se bacterii din materii fecale, orale şi de pe piele. Am vrut să facem o comparaţie în acest sens cu unele dintre cele mai apropiate rude ale noastre, cimpanzeii, care îşi fac patul zilnic'', a explicat Megan Thoemmes.



Spre deosebire de paturile oamenilor, culcuşurile cimpanzeilor conţineau o varietate mai mare de insecte - o descoperire deloc surprinzătoare pentru pădurile tropicale -, însă includeau o cantitate mai mică de bacterii provenind din materii fecale, orale şi de pe piele, scrie realitatea.net.



''În culcuşurile cimpanzeilor nu am descoperit aproape niciunul dintre aceşti microbi, ceea ce a fost puţin surprinzător'', a recunoscut Megan Thoemmes.



Oamenii de ştiinţă au avut parte de un şoc suplimentar atunci când au încercat să aspire paraziţi antropozi - purici şi păduchi - din culcuşurile cimpanzeilor. Ei s-au aşteptat să găsească o mulţime de astfel de insecte care se hrănesc cu sânge, însă nu au adunat decât câteva.



''Nu au fost găsiţi decât patru ectoparaziţi în toate culcuşurile în care ne-am uitat. Este vorba despre patru specimene individuale, nu despre patru specii'', a precizat cercetătoarea.



''Această lucrare scoate în evidenţă rolul pe care îl joacă structurile realizate de mâna omului în ecosistemele din mediul înconjurător. Cumva, în încercarea noastră de a ne crea un mediu curat s-ar putea ca, de fapt, să îl facem mai puţin ideal'', a adăugat Megan Thoemmes.



Studiul a fost publicat în jurnalul Royal Society Open Science.