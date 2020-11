Cu sufletul aproape de țară. Povestea unei moldovence, interpretă de jazz, stabilită de 20 de ani Japonia

Moldoveanca Viorica Lozov, o talentată interpretă de jazz, locuiește de aproape 20 de ani în Japonia, la Yokohama, dar poartă în suflet țara natală.

A visat să cânte pe scenă din copilărie. Născută la Soroca, a crescut și a studiat la Chișinău iar la 18 ani a plecat în Japonia cu un contract.



"Pana a veni in Japonia am mers la toate concursurile posibile si imposibile si in Chisinau, si in Romania, si in Polonia, si in Ucraina. Asta este cu ce ma ocup de la virsta de 5 ani, nici nu ma inchipui ca as putea face altceva. Atunci cind reusesti sa ai o activitatea artistica si plus sa fii satisfacut financiar - esti o persoana fericita", a spus moldoveanca din Japonia, Viorica Lozov.



S-a căsătorit cu un japonez, are un fiu și conduce o companie de organizare de evenimente. Nu a uitat niciodată de locul unde s-a născut.



"- Vreti sa reveniti acasa?

- Candva da. Mai tarziu, cind termin toate obligatiunile se spunem asa. Cind o sa ajung la virsta cind pot sa stau undeva pe canapea la o terasa cu o carte in mana, da", a spus moldoveanca din Japonia.



Deși e la mii de kilometri distanță de Moldova, Viorica e conectată permanent la ce se întâmplă în țară. A fost și la alegerile prezidențiale, iar în primul tur, din cauza diferenței de fus orar, a fost primul moldovean care a votat.



"Noi de aici suportam financiar si nu numai moral. Pentru ca moral este o chestie care iti incalzeste suflutul. Timp de 20 de ani am suportat familia, am stiut exact ce se intampla si am tinut mana pe puls si m-a durut si inima si mi-a facut emotii de tot felul. Este important sa nu pierzi legatura cu tara", a menționat Viorica Lozov.



Viorica vrea să înregistreze o nouă compoziție muzicală și așteaptă trecerea pandemiei pentru a veni într-o vizită în Moldova.