Cu sechele pe viaţă... Localnicii din orașul Bucea își reiau traiul de la capăt

Cu sechele pe viaţă şi cu multe lacrimi şi suferinţe prin care au trecut. Aşa au reînceput locuitorii oraşului Bucea din regiunea Kiev să-şi reconstruiască destinele. La mai puțin de la eliberarea de sub ocupaţia rusă, doar mici detalii amintesc despre evenimentele groaznice care au zguduit întreaga lume prin cruzimea armatei ruse.

Amprenta războiului crunt și nedrept a rămas însă vie în memoria localnicilor care au trecut printr-un adevărat calvar. Istoria fiecăruia dintre ei cu adevărat şochează. Corespondentul Publika TV Oxana Bodnar a vizitat Bucea la un an de la filmările făcute acolo în aprilie 2022 şi a stat de vorbă iar cu localnicii.



"Patru săptămâni de invazie a armatei ruse au lăsat localitatea Bucea fără gaz, fără apă și fără lumină. Pe străzi rămân mașini bombardate, dar și tehnica militară distrusă. Iar oamenii, cei care au plecat, dar și cei care vor trebui să revină vor începe viața de la capăt."



Aşa arăta orașul Bucea în aprilie 2022, la trei zile după eliberarea localității de sub ocupația armatei ruse. Acum, în oraş este pace şi multă speranţă pentru o viaţă mai bună. Suferințele localnicilor nu pot fi uitate însă. Coşmarul prin care au trecut acum un an i-a marcat viaţa Nataliei, originară din oraşul Bucea. În martie anul trecut, împreună cu cei doi copii ai săi s-a trezit cu tancurile ruşilor lângă casă. Cel mai groaznic a început peste câteva zile.



"În seara zilei de 8 martie au intrat doi. Apropo, nu voi mai sărbători această zi până la sfârşitul vieţii, după cele întâmplate. Slavă Domnului că unul a ieșit pe urmă. A rămas doar unul. Eu știu că îl chema Andrei, originar din Omsk. El se lăuda că i-au mai rămas două luni de luptă. Spunea că a trecut și prin Siria și acum a ajuns şi la noi."



Femeia susţine că a fost abuzată sexual de acest soldat rus, când acasă erau şi cei doi copii minori.



"Când a intrat, el s-a așezat aici, în coridor, pe un scaun și consuma alcool. Era coniac furat, nu l-am avut în casă. Ei au furat totul din magazinele din oraş. Ne-a ameninţat că ne va mutila şi vom rămâne cu dizabilităţi pe viaţă. Am încercat să-i distrag atenţia şi le-am făcut semn copiilor să se ascundă în beci şi să nu iasă de acolo. M-a împins în această cameră, am încercat să plec, dar el m-a lovit cu arma şi m-a violat, dar pentru mine cel mai important lucru erau copiii, ca ei să rămână în viaţă."



O altă casă din Bucea - altă poveste şocantă. Vladimir Timcenko a rămas în localitate pe parcursul celor patru săptămâni de ocupaţie rusă ca să fie alături de mama sa, care nu voia să-şi părăsească casa. Acesta a fost rănit de soldaţii ruşi în timpul aşa-ziselor "trageri la ţintă" pe care le organizau periodic în cartierele unde erau doar civili.



''Eram acasă când m-a sunat cumnatul şi mi-a spun că a început războiul. Atunci când erau bombardamente în preajmă ne ascundeam în subsol. Dar așa stăteam acasă și atât. Bucăți de la tehnica blindată au nimerit aici, au spart acoperișul. Eu urcasem să-l repar și atunci în mine s-a tras din armă. - În propria dumneavoastră casă? - Da. ''



Bărbatul spune că mulţi vecini de-ai săi au fost răniţi sau chiar ucişi de soldaţii ruşi.



''Am văzut multe cadavre chiar şi pe cele care au fost exhumate. După eliberarea oraşului cadavrele puteau fi văzute peste tot. - Au fost împușcați civili? - Da, faptul că au fost împușcați, uciși este absolut cert, pentru că imediat după eliberare cadavrele puteau văzute pe străzi. Pur și simplu zăceau.''



Un alt locuitor al oraşului Bucea, Alexandr Mihailenko, a fost martorul crimelor soldaţilor ruşi. A fost nevoit chiar să înmormânteze civilii ucişi de aceştia.



"Dacă ceva nu le plăcea, puteau să tragă. Mergea o mașină și chiar dacă pe ea este scris “Copii”, puteau să împuște. Dacă mergea o persoană pe bicicletă și nu avea panglica albă pe braţ, ei o obligau pe toţi s-o poarte."



După plecarea armatei ruse, localnicii din Bucea au rămas şi cu locuinţele distruse, pe care încet-încet şi le restabilesc.



"Casa a fost distrusă. Acolo era coloana inamicului, au distrus tot. Au împușcat din blindate, din tancuri. A fost deteriorat și aici, și acolo. Iată așa bucăți zburau."



Locuitorii oraşului Bucea spun că nu au niciun motiv să nu creadă în victoria Ucrainei în acest război. Şi faptul că Bucea a rezistat, este cea mai bună dovadă în acest sens.



"Uitați-vă, totul va fi frumos, nou. O să amenajăm și fântâna. Totul va fi bine. Acum deja precis nimeni nu le va permite să intre aici, după așa o reparație noi singuri îi vom opri la hotar."



"Cel mai important este ca cei mici au rămas vii. Acum copilul cel mic modelează din plastilină tancuri și spune că o va apăra pe mama."



'' Tot ce ați văzut este incredibil de dificil. Cum ați reușit să vă întoarceți la o viață normală? - Normal. Pur și simplu am lăsat totul în trecut și trăiesc mai departe.''