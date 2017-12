Cu sau fără zăpadă? Meteorologii anunţă cum va fi vremea de Revelion

De Revelion, fără zăpadă şi fără ger. Meteorologii anunță în noaptea dintre ani temperaturi cuprinse între zero şi minus cinci grade Celsius.

Ziua, în data de 31 decembrie, vor fi cel mult şase grade. Şi în prima zi a noului an vor fi temperaturi generoase şi timp frumos. În ţară se vor înregistra de la plus patru până la plus nouă grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, vremea anormal de caldă pentru această perioadă se datorează unei mase de aer cald care trece peste ţara noastră şi se va menţine şi în primele zile ale anului 2018.