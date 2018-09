CU PISTOLUL, LA CONCERT. Ce a făcut un american furios că nu a găsit bilete

foto: publika.md

Nemulţumit că nu a mai găsit bilete la un concert de muzică hip-hop, un bărbat din Statele Unite a scos pistolul şi a tras mai multe gloanţe în aer. Poliţiştii au reacţionat prompt şi l-au împuşcat pe agresor, care a fost rănit.



Incidentul a avut loc în statul american California. Cei care veniseră la concert s-au speriat foarte tare.



"Oamenii încercau să intre pe stadion şi s-au culcat la pământ sub barierele de securitate, au fost clipe de groază."



Din fericire, în afara atacatorului, nimeni nu a fost rănit, iar concertul s-a desfăşurat conform programului.



Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a vedea cum a fost posibil ca o persoană înarmată să ajungă în zona stadionului.



"Am găzduit peste 100 de concerte până acum. Nu am avut niciun fel de probleme. Acum sunt întrebat dacă facem verificări de securitate. Da, facem. Verificăm genţi, pungi, îi percheziţionăm pe toţi cei care vin la spectacol. La fel am făcut şi acum."



Agresorul a fost transportat la spital, iar medicii spun că este în stare stabilă. După ce va fi externat, el va fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere de arestare.